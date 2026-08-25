به گزارش خبرنگار مهر، کریم بنزما که در ادامه حضورش در فوتبال عربستان فصل گذشته از تیم الاتحاد جدا و راهی الهلال شده بود، طی هفته‌های اخیر با گمانه‌زنی‌هایی درباره آینده خود مواجه بوده است. در همین راستا برخی منابع نزدیک به باشگاه الهلال مدعی شده‌اند مبلغ مورد نیاز برای فسخ قرارداد و تسویه حساب با این بازیکن بیش از ۲۶ میلیون دلار نخواهد بود.



همچنین الولید بن طلال نیز اعلام کرده است در صورت تصمیم نهایی باشگاه برای پایان همکاری با بنزما، شخصاً هزینه این فسخ قرارداد را تقبل خواهد کرد تا الهلال بتواند بدون ایجاد فشار مالی قابل توجه، پرونده حضور این مهاجم فرانسوی را ببندد.



با این حال، هنوز باشگاه الهلال به‌صورت رسمی جدایی بنزما را تأیید نکرده است.



مهاجم ۳۸ ساله فرانسوی سابقه درخشانی در رئال مادرید دارد و پس از سال‌ها حضور در فوتبال اروپا، راهی عربستان شد و برای الاتحاد به میدان رفت. او پس از جدایی از این باشگاه، الهلال را به‌عنوان مقصد جدید خود انتخاب کرد؛ اما حالا آینده‌اش در این تیم سعودی بار دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و برنده توپ طلا در سال ۲۰۲۲ ممکن است خیلی زود از الهلال جدا شود.