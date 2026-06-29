به گزارش خبرنگار مهر، کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و قطر که میلیاردها دلار در فوتبال و زیرساخت‌های ورزشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در جام جهانی با حذف‌های زودهنگام و بی‌سروصدا روبه‌رو شدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد پول زیاد لزوماً موفقیت در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان را تضمین نمی‌کند.

رسانه «asiaone» در این رابطه نوشت: عربستان بار دیگر در همان مراحل ابتدایی حذف شد؛ این‌بار هم در قعر گروهی قرار گرفت که شامل کشور کوچک کیپ‌ورد بود؛ تیمی که یکی از کوچک‌ترین کشورهایی است که تاکنون به این مرحله رسیده و برای اولین بار به دور حذفی صعود کرده است.

در سال‌های اخیر، عربستان با جذب ستارگانی مانند کریستیانو رونالدو، نیمار و کریم بنزما در قالب یک پروژه بزرگ نقل‌وانتقالاتی، به یکی از جنجالی‌ترین کشورها در فوتبال باشگاهی تبدیل شده است، اما در سطح ملی همچنان فاصله زیادی تا موفقیت دارد؛ آن هم هشت سال پیش از میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴.

بامداد دوشنبه ۸ تیر یاسر المسحل رئیس فدراسیون فوتبال عربستان از سمت خود استعفا داد. او با پذیرش کامل مسئولیت ناکامی در جام جهانی اعلام کرد که کناره‌گیری‌اش راه را برای «مرحله‌ای جدید» در فوتبال این کشور باز می‌کند.

در سوی دیگر، قطر نیز که چهار سال پیش میزبان جام جهانی بود، پس از تنها سه بازی از رقابت‌ها کنار رفت؛ وضعیتی مشابه برای دیگر کشورهای منطقه مانند ایران و عراق نیز رقم خورد.

در مقایسه با موفقیت تیم‌های آفریقایی که ۹ تیم از ۱۰ تیم‌شان به مرحله یک‌هشتم صعود کردند، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند.

تساوی بدون گل مقابل کیپ‌ورد باعث شد عربستان برای نخستین بار از سال ۱۹۹۴ نتواند از مرحله گروهی صعود کند. گئورگیوس دونیس سرمربی عربستان در این رابطه گفت: این چیزی نبود که می‌خواستیم. وقتی مقابل تیمی در سطح خودمان بازی می‌کنید و عملکرد خوبی ندارید، جای نگرانی وجود دارد.

قطر با کسب نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی و تساوی دراماتیک مقابل سوئیس لحظه‌ای تاریخی ثبت کرد، اما در نهایت خیلی زود حذف شد؛ درست مانند جام جهانی ۲۰۲۲ که میزبان آن بود.

سرمربی قطر خولن لوپتگی، گفت: ما رقابت کردیم، اما هنوز باید بهتر شویم. این کشور کوچک است اما سرمایه‌گذاری و اشتیاق بزرگی دارد و باید به آینده امیدوار باشیم.

عربستان نیز پس از ۶ دوره متوالی ناکامی در صعود از گروه، بار دیگر حذف شد؛ حتی با وجود سرمایه‌گذاری گسترده و جذب ستاره‌های بزرگ.

این کشور تلاش زیادی برای تبدیل شدن به یک قدرت ورزشی جهانی انجام داده و از خرید باشگاه نیوکاسل گرفته تا برگزاری مسابقات بزرگ مانند فرمول یک و بوکس را در دستور کار قرار داده است. میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ مهم‌ترین هدف این برنامه‌هاست.

در قطر، با وجود جمعیت کم اما سرمایه‌گذاری سنگین در فوتبال و توسعه بازیکنان داخلی، تیم ملی این کشور توانسته در سال‌های اخیر قهرمان جام ملت‌های آسیا شود، اما این موفقیت‌ها در سطح جام جهانی تکرار نشده است.

عراق نیز در دو حضور خود در جام جهانی موفقیتی کسب نکرده است.

در شرایطی که جام جهانی ۴۸ تیمی فرصت‌های بیشتری برای کشورهایی مانند کیپ‌ورد و کنگو ایجاد کرده، کشورهای حوزه خلیج فارس هنوز در انتظار لحظه تاریخی خود در این رقابت‌ها هستند.