به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای فوتبال، کمتر عنوانی به اندازه بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا مورد توجه هواداران، کارشناسان و رسانه‌های ورزشی قرار می‌گیرد. هر سال با پایان رقابت‌های باشگاهی و ملی، بحث‌های زیادی درباره اینکه کدام ستاره شایسته دریافت جایزه The Best FIFA Men\'s Player است شکل می‌گیرد. برخی عملکرد بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی را مهم‌ترین معیار می‌دانند و برخی دیگر معتقدند افتخارآفرینی در رقابت‌های ملی، به‌ویژه جام جهانی، باید نقش پررنگ‌تری در انتخاب برنده داشته باشد.

در سال‌های اخیر، رقابت برای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا از همیشه جذاب‌تر شده است. حضور اسطوره‌هایی مانند لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در کنار نسل جدیدی از ستاره‌ها مانند کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، نونو مندش، وینیسیوس جونیور، جود بلینگهم و لامین یامال باعث شده انتخاب بهترین بازیکن، کار آسانی نباشد. هر یک از این بازیکنان ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند و در مقاطع مختلف توانسته‌اند نگاه کارشناسان فوتبال را به خود جلب کنند.

نکته مهم این است که جایزه فیفا تنها به تعداد گل یا پاس گل محدود نمی‌شود. ثبات عملکرد، تأثیرگذاری در مسابقات حساس، شخصیت رهبری در زمین، موفقیت‌های تیمی و حتی نقش بازیکن در پیشرفت تیم ملی، همگی در انتخاب بهترین بازیکن از نظر فیفا تأثیرگذار هستند. به همین دلیل، بسیاری از برندگان این جایزه علاوه بر درخشش در باشگاه، در رقابت‌های ملی نیز عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند.

بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا چگونه انتخاب می‌شود؟

برخلاف تصور بسیاری از هواداران، انتخاب بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا تنها بر اساس نظر یک گروه محدود انجام نمی‌شود. در فرآیند رأی‌گیری، کاپیتان‌های تیم‌های ملی، سرمربیان، خبرنگاران منتخب از سراسر جهان و حتی هواداران فوتبال مشارکت دارند و هر گروه سهم مشخصی از آرای نهایی را در اختیار دارد.

فیفا در ارزیابی بازیکنان به مجموعه‌ای از معیارها توجه می‌کند. عملکرد فنی در طول فصل، ثبات در مسابقات مختلف، تأثیرگذاری در دیدارهای بزرگ، نقش بازیکن در موفقیت‌های باشگاهی و ملی، رفتار حرفه‌ای و روحیه رهبری از مهم‌ترین عواملی هستند که شانس یک فوتبالیست را برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا افزایش می‌دهند.

همین موضوع باعث شده گاهی برنده جایزه فیفا با برنده توپ طلا متفاوت باشد؛ زیرا سیستم امتیازدهی و معیارهای انتخاب در این دو جایزه یکسان نیست و نگاه جامع‌تری در جوایز فیفا به عملکرد بازیکنان وجود دارد.

بهترین بازیکن سال فیفا در سال‌های اخیر

در یک دهه گذشته، رقابت برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا بیشتر میان چند ستاره بزرگ فوتبال جهان جریان داشته است. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو سال‌ها این رقابت را در اختیار داشتند، اما در سال‌های اخیر نام‌هایی مانند روبرت لواندوفسکی، کریم بنزما و رودری نیز به جمع مدعیان اضافه شده‌اند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با نزدیک شدن به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد بازیکنان در این تورنمنت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر انتخاب برنده جایزه بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا در سال‌های آینده داشته باشد؛ زیرا جام جهانی همچنان مهم‌ترین ویترین فوتبال جهان محسوب می‌شود.

آیا لیونل مسی همچنان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا است؟

وقتی صحبت از عنوان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا می‌شود، نام لیونل مسی همیشه در صدر فهرست قرار می‌گیرد. فوق‌ستاره آرژانتینی طی دو دهه گذشته استانداردهای جدیدی در فوتبال جهان تعریف کرده و رکوردهای متعددی را به نام خود ثبت کرده است.

مسی دوران طلایی خود را با بارسلونا سپری کرد و در این تیم موفق شد قهرمانی‌های متعدد در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند. پس از انتقال به پاری‌سن‌ژرمن نیز همچنان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان اروپا باقی ماند و سپس با حضور در اینتر میامی، نقش مهمی در افزایش محبوبیت فوتبال در آمریکا ایفا کرد.

بزرگ‌ترین نقطه عطف دوران حرفه‌ای او بدون شک قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ بود؛ افتخاری که بسیاری آن را آخرین قطعه پازل دوران فوتبالی مسی می‌دانند. او با رهبری تیم ملی آرژانتین، بار دیگر ثابت کرد که در مسابقات بزرگ نیز می‌تواند تفاوت را رقم بزند. همین عملکرد باعث شد بسیاری از کارشناسان، مسی را همچنان شایسته عنوان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا بدانند.

کریستیانو رونالدو؛ رکوردشکنی که هنوز در میان بهترین‌های جهان قرار دارد

اگر قرار باشد درباره رقابت تاریخی برای عنوان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا صحبت کنیم، بدون تردید کریستیانو رونالدو مهم‌ترین رقیب لیونل مسی خواهد بود.

رونالدو با درخشش در منچستریونایتد، سپس رئال مادرید، یوونتوس و در ادامه النصر عربستان، یکی از کامل‌ترین دوران‌های حرفه‌ای تاریخ فوتبال را رقم زده است. او بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید، رکورددار گل‌های ملی فوتبال جهان و یکی از موفق‌ترین بازیکنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا محسوب می‌شود.

نکته‌ای که رونالدو را از بسیاری از ستاره‌های فوتبال متمایز می‌کند، حفظ آمادگی بدنی در سنین بالا است. او همچنان یکی از مهره‌های اصلی تیم ملی پرتغال به شمار می‌رود و تجربه و شخصیت رهبری او، نقش مهمی در موفقیت نسل جدید فوتبال پرتغال دارد. به همین دلیل، حتی اگر دیگر در اوج دوران جوانی نباشد، نام او همچنان در میان گزینه‌های بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا دیده می‌شود.

کیلیان امباپه؛ ستاره‌ای که آینده فوتبال را در اختیار دارد

در سال‌های اخیر، کمتر بازیکنی به اندازه کیلیان امباپه توانسته مسیر پیشرفت سریعی را طی کند. مهاجم تیم ملی فرانسه با سرعت، قدرت تمام‌کنندگی و توانایی بالای خود در بازی‌های بزرگ، یکی از جدی‌ترین مدعیان کسب عنوان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا محسوب می‌شود.

امباپه در جام جهانی ۲۰۱۸ نقش مهمی در قهرمانی فرانسه داشت و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز با نمایش خیره‌کننده خود تا آستانه تکرار این موفقیت پیش رفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال‌های آینده رقابت اصلی برای کسب جایزه بهترین بازیکن جهان، میان امباپه، هالند و سایر ستاره‌های نسل جدید خواهد بود و این روزها خرید لوازم ورزشی با تم امباپه در کنار پرچم کشور فرانسه بسیار ترند است.

ارلینگ هالند؛ ماشین گلزنی که استانداردهای جدیدی تعریف کرد

اگر قرار باشد درباره بهترین مهاجم نسل جدید صحبت کنیم، بدون تردید نام ارلینگ هالند در صدر فهرست قرار می‌گیرد. ستاره تیم ملی نروژ با قدرت بدنی مثال‌زدنی، سرعت بالا و شم گلزنی فوق‌العاده، در مدت کوتاهی به یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است.

هالند از زمان حضور در بوروسیا دورتموند و سپس منچسترسیتی، رکوردهای متعددی را در لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا جابه‌جا کرده است. ویژگی مهم او تنها گلزنی نیست؛ بلکه جایگیری هوشمندانه، تمام‌کنندگی با هر دو پا و ضربات سر دقیق باعث شده مدافعان بزرگ دنیا نیز برای مهار او با مشکل روبه‌رو شوند.

هرچند تیم ملی نروژ هنوز موفق نشده مانند قدرت‌های سنتی فوتبال در جام جهانی بدرخشد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر این تیم بتواند در تورنمنت‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشد، هالند یکی از جدی‌ترین گزینه‌های کسب عنوان بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا خواهد بود.

نیمار؛ نابغه‌ای که فوتبال برزیل را زنده نگه داشت

در دو دهه اخیر، کمتر بازیکنی به اندازه نیمار توانسته مفهوم فوتبال خیابانی برزیل را در بالاترین سطح فوتبال اروپا به نمایش بگذارد. ستاره تیم ملی برزیل از دوران حضور در سانتوس تا انتقال به بارسلونا، پاری سن ژرمن، الهلال و بازگشت دوباره به سانتوس، همواره یکی از محبوب‌ترین بازیکنان فوتبال جهان بوده است.

توانایی دریبل‌زنی، خلق موقعیت، پاس‌های کلیدی و قدرت بازی در فضاهای کوچک، نیمار را به فوتبالیستی متفاوت تبدیل کرده است. اگرچه مصدومیت‌های متعدد مانع از تداوم حضور او در اوج فوتبال شد، اما همچنان بسیاری از کارشناسان او را یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان نسل خود می‌دانند.

حضور در کنار لیونل مسی و لوئیس سوارز در مثلث هجومی مشهور MSN، یکی از زیباترین خطوط حمله تاریخ فوتبال را شکل داد. همین افتخارات باعث شده نیمار همچنان در بسیاری از فهرست‌های مربوط به ۱۰۰ تا از بهترین بازیکنان جهان از نظر فیفا جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

نونو مندش؛ ستاره جوانی که آینده پرتغال را می‌سازد

در کنار کریستیانو رونالدو، نسل جدید فوتبال پرتغال نیز با حضور بازیکنانی مانند نونو مندش، برونو فرناندز و ویتینیا امیدهای زیادی برای آینده ایجاد کرده است. نونو مندش که در پست دفاع چپ بازی می‌کند، به دلیل سرعت بالا، قدرت نفوذ و توانایی دفاعی فوق‌العاده، یکی از ارزشمندترین مدافعان فوتبال اروپا محسوب می‌شود.

عملکرد درخشان او در پاری سن ژرمن و تیم ملی پرتغال باعث شده بسیاری از کارشناسان از او به عنوان یکی از بهترین مدافعان نسل جدید یاد کنند. اگر روند پیشرفت او ادامه پیدا کند، بدون شک در سال‌های آینده می‌تواند در میان نامزدهای اصلی جوایز فیفا قرار بگیرد.

بهترین دروازه بان جهان از نظر فیفا چه ویژگی‌هایی دارد؟

انتخاب بهترین دروازه بان جهان از نظر فیفا تنها به تعداد کلین‌شیت‌ها محدود نمی‌شود. دروازه‌بان مدرن باید علاوه بر واکنش‌های سریع، توانایی بازی با پا، مدیریت خط دفاع، خروج‌های موفق و رهبری تیم را نیز داشته باشد.

در سال‌های اخیر، دروازه‌بانانی مانند تیبو کورتوا، امیلیانو مارتینز، جان‌لوئیجی دوناروما، آلیسون بکر و یان اوبلاک با عملکرد درخشان خود بارها در فهرست نامزدهای بهترین دروازه‌بان فیفا قرار گرفته‌اند. نقش آن‌ها در موفقیت تیم‌های باشگاهی و ملی نشان می‌دهد که فوتبال مدرن بیش از هر زمان دیگری به یک دروازه‌بان کامل نیاز دارد.

۱۰۰ تا از بهترین بازیکنان جهان از نظر فیفا چه کسانی هستند؟

وقتی صحبت از ۱۰۰ تا از بهترین بازیکنان جهان از نظر فیفا می‌شود، تنها مهاجمان مطرح نیستند که در این فهرست قرار می‌گیرند. مدافعان، هافبک‌ها و دروازه‌بانان نیز با عملکرد درخشان خود می‌توانند جایگاهی در میان برترین‌های فوتبال جهان داشته باشند.

در سال‌های اخیر نام‌هایی مانند لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، نیمار، نونو مندش، رودری، جود بلینگهم، وینیسیوس جونیور، محمد صلاح، هری کین، لامین یامال، کوین دی بروینه، روبن دیاز، اشرف حکیمی، ویرژیل فن دایک، امیلیانو مارتینز و تیبو کورتوا همواره در میان برترین بازیکنان فوتبال جهان دیده شده‌اند. این بازیکنان با عملکرد مستمر و حضور در مسابقات بزرگ، استانداردهای جدیدی برای فوتبال حرفه‌ای تعریف کرده‌اند.

فوتبال؛ ورزشی که میلیون‌ها نفر را به زمین بازی می‌کشاند

در زمان برگزاری رقابت‌های بزرگ فوتبال، شور و اشتیاق هواداران تنها به تماشای مسابقات محدود نمی‌شود. بسیاری از علاقه‌مندان پس از دیدن عملکرد ستاره‌های بزرگ، برای تجربه فوتبال در کنار دوستان خود به سراغ خرید لوازم ورزشی می‌روند. افزایش استقبال از توپ فوتبال، کفش، دستکش دروازه‌بانی و تجهیزات تمرینی در ایام مسابقات بزرگ، نشان می‌دهد فوتبال همچنان محبوب‌ترین ورزش جهان است.

در کنار تجهیزات، پوشاک فوتبالی نیز طرفداران زیادی پیدا می‌کند. بسیاری از هواداران ترجیح می‌دهند هنگام تماشای مسابقات یا حضور در زمین فوتبال، از ست ورزشی مردانه استفاده کنند تا تجربه‌ای نزدیک‌تر به فضای حرفه‌ای فوتبال داشته باشند. این موضوع هر سال با برگزاری مسابقات مهم، بیش از گذشته در بازار تجهیزات ورزشی دیده می‌شود.

جمع‌بندی

انتخاب بهترین بازیکن جهان از نظر فیفا همیشه یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات دنیای فوتبال بوده است. از دوران سلطه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو گرفته تا ظهور ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، نونو مندش و دیگر استعدادهای نسل جدید، رقابت برای کسب این عنوان هر سال جذاب‌تر می‌شود.

در کنار این رقابت، انتخاب بهترین بازیکن سال فیفا و حتی بحث درباره بهترین بازیکن قرن فیفا همچنان میان کارشناسان ادامه دارد و هر نسل، ستاره‌های جدیدی را به فوتبال معرفی می‌کند. بدون شک عملکرد در مسابقات بزرگ، ثبات در سطح باشگاهی و تأثیرگذاری در تیم ملی، مهم‌ترین عواملی هستند که شانس هر بازیکن را برای کسب عنوان بهترین بازیکن از نظر فیفا افزایش می‌دهند. شاید سال‌های آینده چهره‌های جدیدی این جایگاه را به دست آورند، اما رقابت میان اسطوره‌ها و ستاره‌های جوان، همچنان یکی از جذاب‌ترین داستان‌های فوتبال جهان باقی خواهد ماند.

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