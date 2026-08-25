به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، با اشاره به اینکه «بازار پارکینگ پروانه» مدت‌ها بود که در خیابان جمهوری فعال بود، اما به خاطر اینکه محل آن مناسب نبود، به اراضی عباس آباد که به مجموعه باغ هنر معروف است، منتقل شد، افزود: در این مرکز فضای نمایشگاهی برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته شد.

وی اظهار کرد: پس از انتقال به این محل به تدریج تعداد دستفروشان و مراجعه کنندگان به این بازار، افزایش پیدا کرد و امروزه به نقطه‌ای رسیدیم که این مجموعه که فقط برای مخاطبان خاصی طراحی شده بود، به محل پر ترددی تبدیل شده و در روزهای شلوغ بیش از ۵۰۰۰ نفر بازدید کننده دارد که این مسئله بسیار خطرناک است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ادامه داد: هر هفته حدود ۱۲۰۰ دستفروش از حوالی صبح زود کار خود را آغاز می‌کنند و در طول روز تعداد بازدیدکنندگان به حدی زیاد می‌شود که حتی راه رفتن نیز دشوار است. بنابراین این شرایط خطرناک است و نگرانی‌هایی وجود دارد که در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای، ممکن است جان افراد زیادی در خطر بیوفتد.

نصیری گفت: بررسی‌ها و بازدیدهای کارشناسان HSE ما نشان می‌دهد سازه‌ای که به این بازار اختصاص داده شده است، اصلا برای این کار و این حجم از تردد مناسب نیست. همچنین سایر نکات ایمنی دیگر نیز در این مجموعه رعایت نشده و کارشناسان بحران به اتفاق کارشناسان آتش نشانی معتقد هستیم که این محل اصلا امن نیست.

وی افزود: در مجموع ۱۷ عامل ناایمنی در این بازار ازجمله موارد مرتبط با سازه، برق و الکتریسیته و سیم کشی های غیر اصولی، وضعیت نامناسب راه پله‌ها برای این جمعیت و مشکلات جدی در خروج اضطراری، بهداشت و مدیریت پسماند، ناهمواری سطوح، ناایمنی‌ داربست‌ها، احتمال بالای وقوع حریق و عدم تحمل بار زنده انبوه جمعیت توسط سازه و مانند آن شناسایی شده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کرد خود سازه این بازار است که برای این موضوع طراحی نشده و توانایی تحمل این بار را ندارد و در کل خطر ریزش سازه نیز دور از ذهن نیست.

نصیری گفت: علاوه بر این، این بازار ازدحام و ترافیکی در محله عباس آباد ایجاد کرده که یکی دیگر از مشکلاتی است که باید به آن توجه شود.

وی تاکید کرد: این مجموعه از لحاظ ایمنی مجموعه پرخطر محسوب می‌شود و برای سلامت شهروندان و کارکنان آن خطرناک است و به مانع بزرگی برای فعالیت سایر مجموعه‌های اراضی عباس تبدیل شده است.