به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، در دیدار با هیأتی از جمعیت صلیب سرخ نروژ و نمایندگی منطقه ای فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، با تشریح ظرفیتهای تخصصی و عملیاتی هلالاحمر ایران، بر آمادگی این جمعیت برای توسعه همکاریهای مشترک تأکید کرد.
کولیوند با اشاره به تجربه هلالاحمر ایران در مواجهه با انواع بحرانها، اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر ایران در حوزه حوادث شیمیایی، بیولوژیک و انفجاری و همچنین تروما و سوختگی، ظرفیتهای تخصصی قابل توجهی دارد و بیمارستانهای مجهز به بخشهای مراقبتهای ویژه و اتاق عمل در اختیار این جمعیت است.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای مهم هلالاحمر، بیمارستانهای سیار است که امکان توسعه آنها با استفاده از کانتینرهای تخصصی از ظرفیت ۵۶ تا ۲۰۰ تخت وجود دارد و بخشهای مختلف بیمارستانی را میتوان در این سازهها مستقر و فعال کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه این ظرفیتها حاصل سالها تجربه عملیاتی است، گفت: «ما از دوران جنگ تحمیلی تاکنون تجربههای ارزشمندی در حوزه ارائه خدمات امدادی و درمانی در شرایط بحران به دست آوردهایم» و آمادگی داریم این تجارب را در اختیار شرکای بینالمللی خود قرار دهیم.
کولیوند همچنین با اشاره به ظرفیت تولید داخلی تجهیزات بیمارستانهای سیار، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در این بیمارستانها از جمله تختهای اتاق عمل، دستگاههای اکسیژن، ونتیلاتور و تجهیزات مانیتورینگ در داخل کشور تولید میشود.
وی در ادامه، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را از موضوعات مهم و روز دنیا دانست و گفت: امروزه هیچ سازمانی نمیتواند بدون استفاده از نرمافزارها، فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند به فعالیت مؤثر خود ادامه دهد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به راهاندازی داشبوردهای مدیریتی و سامانههای هوشمند در این جمعیت اظهار کرد: مدیران میتوانند بخش قابل توجهی از فعالیتهای جمعیت را به صورت برخط رصد کنند و بر اساس دادههای موجود، تصمیمگیری کنند. همچنین آمادگی داریم تجارب خود را در زمینه سامانههای هوشمند تصمیمیار و سلامت دیجیتال با جمعیتهای ملی دیگر به اشتراک بگذاریم.
کولیوند افزود: هلالاحمر ایران در حوزه سلامت دیجیتال، ارائه خدمات درمانی و توانبخشی و استفاده از فناوریهای نوین پزشکی نیز ظرفیتهایی دارد و در برخی مراکز درمانی کشور، از فناوریهای پیشرفته از جمله رباتیک در جراحی استفاده میشود.
وی همچنین به ظرفیتهای هلالاحمر ایران در حوزه پهپادهای جستوجو، نجات و امداد اشاره کرد و گفت: این جمعیت دارای یک یگان ۱۰۰ فروندی پهپاد است و در حال توسعه فناوریهایی هستیم که بتوانند در زمان وقوع حوادث، وارد ساختمانهای تخریبشده شوند و ارزیابی اولیه را بدون به خطر انداختن جان نیروهای امدادی انجام دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر، استفاده از رباتهای هوشمند در عملیات نجات و همچنین فناوری واقعیت مجازی و شبیهسازی را از دیگر ظرفیتهای این جمعیت عنوان کرد و گفت: در حوزه آموزش نیز از شبیهسازی برای آموزش مقابله با زلزله و سایر حوادث استفاده کردهایم و این ظرفیت میتواند زمینه همکاریهای مشترک آموزشی را فراهم کند.
کولیوند با تأکید بر ظرفیتهای گسترده هلالاحمر در حوزه آموزش، جذب جوانان و مشارکت داوطلبانه اظهار کرد: هلالاحمر ایران با برخورداری از میلیونها داوطلب و شبکه گسترده خانههای هلال در محلات مختلف کشور، تجربهای کمنظیر در آموزش همگانی، کاهش آسیبهای اجتماعی، امدادونجات و حمایتهای اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: شبکه خانههای هلال را میتوان به عنوان یک شبکه گسترده محلی در سراسر کشور مورد توجه قرار داد؛ شبکهای که ظرفیت آموزش، پیشگیری، کاهش آسیب و ارائه خدمات امدادی در سطح محلات را فراهم کرده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین بر اهمیت نقش زنان و جوانان در فعالیتهای امدادی و داوطلبانه تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اعضای داوطلب هلالاحمر را زنان تشکیل میدهند و این ظرفیت گسترده میتواند در برنامههای مشترک بینالمللی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما