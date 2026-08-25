به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر و حفظ امنیت غذایی، تقویت ذخایر راهبردی و تداوم زنجیره تأمین کالاهای اساسی «دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به‌مقصد سرزمین اصلی» و حداکثر تا پایان سال جاری جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ شد.

شایان ذکر است اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها برای اشخاص حقوقی جهت واردات کالاهای اساسی با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی پس از انجام ثبت سفارش و حداکثر تا پایان سال جاری با مرعی داشتن مجموعه مقررات ارزی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و رعایت موارد ذیل امکان پذیر می باشد.

همچنین سقف مجموع مبالغ تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل ۶۰ میلیون دلار به صورت فعال یا معادل آن به سایر ارزها در قالب روش های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی برات اسنادی حواله ارزی تعیین می گردد.

لازم به ذکر است حداقل و حداکثر مدت دوره بازپرداخت چهار و شش ماه خواهد بود و پرداخت تسهیلات ارزی قبل از تخصیص ارز ممنوع می باشد و ضروری است مبلغ ارزی قرارداد فی مابین بانک و مشتری بابت تسهیلات ارزی مطابق با تخصیص ارز مربوطه ثبت شود.

بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏‏

دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به‌ مقصد سرزمین اصلی