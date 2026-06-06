استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای تولیدی تا ۳۱ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از فراهم شدن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید خبر داد و اعلام کرد: کلیه صادر کنندگانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی ضروری و مورد نیاز خطوط تولید با قبض انبار حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ اقدام نموده اند، می توانند از محل ارز حاصل از صادرات پروانه های صادراتی سالهای ۱۴۰۱ به بعد خود جهت تأمین ارز واردات خود تا حداکثر تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ بهره مند شوند.

مطابق این ابلاغیه، در صورتی که مهلت قانونی ۱۵ ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است پیش از ثبت پروانه صادراتی به عنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت، مبلغ ریالی تعیین‌شده بابت عدم ایفای تعهدات ارزی را پرداخت کند.

این مبلغ معادل ۵ درصد ارزش ریالی تعهد ایفا نشده پروانه صادراتی بوده و بر اساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز در روز مراجعه صادرکننده محاسبه خواهد شد. همچنین امکان پرداخت این مبلغ از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود تا ثبت سیستمی پروانه‌های صادراتی به عنوان منشأ ارز واردات امکان‌پذیر شود.

بر اساس این تصمیم، صادرکنندگانی که مطابق ضوابط و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید کشور اقدام کنند، می‌توانند تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ ارز مورد نیاز واردات خود را از محل پروانه‌های صادراتی تأمین کنند.

در این ابلاغیه تأکید شده است که ایفای تعهد ارزی پروانه‌های صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آن‌ها به پایان رسیده، مشمول بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. همچنین بانک‌های عامل موظف شده‌اند برای بهره‌مندی صادرکنندگان از این امکان، تعهدنامه‌های لازم را اخذ کنند. بر اساس اعلام وزارت صمت، فهرست کالاهای وارداتی مشمول این تسهیلات و همچنین زمان بازگشایی درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت متعاقباً اعلام خواهد شد.