جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف تأمین کالاهای اساسی، حفظ امنیت غذایی، تقویت ذخایر راهبردی و تداوم زنجیره تأمین این کالاها در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی، در بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری می‌توانند از محل منابع خود و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، تسهیلات ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در قالب اعتبار اسنادی، پرداخت اسنادی، وصولی اسنادی و حواله ارزی و همچنین سایر ارزها اعطا کنند.

این دستورالعمل برای اجرا تا پایان سال جاری ابلاغ شده و هدف آن تسهیل تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و استمرار جریان ورود این کالاها به کشور است.

مطابق ضوابط ابلاغی، سقف تسهیلات ارزی و شرایط اعطای آن باید بر اساس وضعیت اعتباری متقاضی و در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های صادرشده توسط بانک مرکزی تعیین شود.

همچنین حداقل و حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات بر اساس قرارداد میان بانک و مشتری تعیین خواهد شد و دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی نمی‌تواند بیش از ۶ ماه باشد.

بانک‌های عامل نیز موظفند اعطای تسهیلات را با توجه به اعتبارسنجی متقاضی، اهلیت وی و مقررات مربوط انجام دهند. در این فرآیند، دستورالعمل‌های صادرشده درباره سقف تسهیلات، وضعیت اعتباری متقاضی و شرایط اعطای تسهیلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از نکات مهم این دستورالعمل، تعیین ترتیب پرداخت تسهیلات و تخصیص ارز است. بر اساس ضوابط ابلاغی، پرداخت تسهیلات ارزی پیش از تخصیص ارز ممنوع است و تسهیلات باید مطابق تخصیص ارز مربوط به ثبت سفارش پرداخت شود.

همچنین مدت اعتبار تخصیص ارز از محل منابع بانک عامل برای ثبت پرداخت در سامانه مربوط، ۳ ماه از تاریخ تخصیص ارز تعیین شده است.

فهرست کالاهای اساسی مشمول این دستورالعمل نیز باید بر اساس تعرفه گمرکی مربوطه که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، تعیین شود.

بر اساس ضوابط ابلاغی، متقاضی پس از سررسید تسهیلات باید نسبت به بازپرداخت اقساط ارزی اقدام کند. مجوز خرید ارز برای تأدیه وجه‌التزام تأخیر تأدیه، اعم از اصل، سود و وجه‌التزام، حداکثر به مدت ۳۰ روز تقویمی قابل استفاده خواهد بود.

همچنین مهلت درخواست تأمین ارز از محل منابع بانک در سامانه مربوطه حداکثر ۱۵۰ روز تقویمی تعیین شده است.

در صورتی که ارز پرداختی با ارز درخواست تأمین ارز یکسان نباشد، مبلغ قابل پرداخت بر اساس نرخ برابری روز درخواست تأمین ارز و ارز پرداختی معادل‌سازی خواهد شد.

تعیین نرخ سود مورد انتظار برای اعطای این تسهیلات نیز بر عهده مؤسسه اعتباری ذی‌ربط گذاشته شده است. بر این اساس، نرخ سود تسهیلات با توجه به نوع تسهیلات، ارز مورد استفاده، وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سایر ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.

این دستورالعمل در مجموع با هدف فراهم کردن امکان استفاده از منابع ارزی بانک‌ها برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی تدوین شده و اجرای آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.