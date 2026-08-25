به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه قرار است از ماه سپتامبر، ممنوعیت تلفن همراه در دبیرستان‌ها را اجرا کند، که پس از تصمیم امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور برای اعلام این قانون علی‌رغم لغو محدودیت مربوط به رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال توسط شورای قانون اساسی انجام می‌شود.

اگرچه به مدارس دستور داده شده بود که در ماه ژوئیه برای این امر آماده شوند، اتحادیه مدیران ارشد استدلال می‌کند که زمان کافی نیست، زیرا بسیاری از مؤسسات فاقد مقررات داخلی به‌روز شده هستند و با چالش‌هایی مواجه هستند.

در ماه ژوئیه، پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که دسترسی به رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال و استفاده از تلفن همراه در دبیرستان‌ها را ممنوع می‌کند. این بخشی از تلاش مکرون برای کودکان بود تا زمان کمتری را در مقابل صفحه نمایش بگذرانند، که دولت نگران است که مانع رشد آنها شود.

اما اوایل این ماه، دادگاه عالی کشور فرانسه ماده مربوط به رسانه‌های اجتماعی را لغو کرد و ضربه‌ای به مکرون وارد کرد. با این حال، شورای قانون اساسی در مورد ماده جداگانه ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستان‌ها حکمی صادر نکرد.

روز دوشنبه، ماد برژئون، سخنگوی دولت فرانسه گفت که مکرون تصمیم گرفته است قانون ممنوعیت تلفن همراه را اعلام کند.

او پس از جلسه کابینه گفت: در نتیجه، ممنوعیت تلفن همراه در دبیرستان‌ها می‌تواند از آغاز سال تحصیلی جدید با یک چارچوب قانونی پایدار، تثبیت‌شده و قانونی اجرا شود.

فرانسه پیش از این استفاده کودکان از تلفن همراه را در کالج‌ها - مدارسی که بین ۱۱ تا ۱۵ سال سن دارند - و در مدارس ابتدایی ممنوع کرده است.