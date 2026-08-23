تقلای ۶ کشور اروپایی برای کاهش پیامدهای جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال افزایش قیمت سوخت و تبعات تورمی ناشی از جنگ ایران، وزرای دارایی آلمان، ایتالیا، اتریش، لهستان و پرتغال به همراه وزیر اقتصاد اسپانیا در نامه ای مشترک خطاب به وزیر دارایی ایرلند خواستار بررسی وضع مالیات بر سود مازاد شرکت های نفتی در سطح اتحادیه اروپا شدند.

بر اساس این گزارش، این شش کشور عضو اتحادیه اروپا در پی افزایش سود شرکت های نفتی ناشی از جنگ در خاورمیانه، فشارها را برای ایجاد یک چارچوب مشترک جهت وضع مالیات بر سودهای مازاد این شرکت ها افزایش داده اند.

ایرلند در حال حاضر ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و این شش کشور خواستار آن هستند که موضوع مالیات اضافی بر شرکت های نفتی در دستور کار نشست ماه آینده وزرای دارایی اتحادیه اروپا در دوبلین قرار گیرد.

در این نامه آمده است: ما با یکی از بزرگ ترین شوک های عرضه نفت در چند دهه گذشته روبه رو هستیم، در حالی که نارضایتی از افزایش هزینه های زندگی در سراسر جهان رو به افزایش است.

لازم به ذکر است از زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه و محدود شدن تردد کشتی ها از تنگه راهبردی هرمز، زنجیره انتقال انرژی در سراسر جهان مختل شده است.