ساخت ۱۱۰ مدرسه در دو سال گذشته در زنجان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح مدرسه فاطمه‌الزهرا (س) در شهرستان ابهر، با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، مدیران استان، مجموعه نوسازی مدارس، فرهنگیان و سایر دست‌اندرکاران اجرای طرح‌های آموزشی اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، حاصل همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیران و مجموعه‌های مسئول در این حوزه است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های آموزشی و ورزشی در مناطق مختلف استان زنجان افزود: امروز شاهد بهره‌برداری از طرح‌هایی در مناطق مختلف استان، از روستاهای محروم تا مناطق شهری هستیم که این موضوع نشان‌دهنده توجه به توسعه متوازن فضاهای آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مناطق مختلف استان زنجان از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و استعدادهای فراوان برخوردار هستند، ادامه داد: این ظرفیت‌ها شایسته توجه و سرمایه‌گذاری است و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به افتتاح مجموعه‌های ورزشی و آموزشی در استان زنجان، این پروژه‌ها را از نمونه‌های ارزشمند توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دانست و گفت: برخی از این مجموعه‌ها از پروژه‌های کم‌نظیر در کشور به شمار می‌روند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت آنها فراهم شود.

وی تأکید کرد: صرف ساخت و افتتاح فضاهای آموزشی پایان کار نیست، بلکه باید این مجموعه‌ها به‌درستی مورد استفاده قرار گیرند و با برنامه‌ریزی مناسب، بیشترین بهره‌وری را برای دانش‌آموزان و جامعه داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مسئولان، فرهنگیان، خیران مدرسه‌ساز و همه عوامل اجرای پروژه‌های آموزشی استان زنجان، بر تداوم نهضت توسعه و عمران فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی باید با جدیت دنبال شود و برای رفع نیازهای موجود، ظرفیت‌های دولتی و مردمی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

کاظمی با اشاره به اهمیت نگاه راهبردی به آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ارزش‌هایی که امروز در جامعه شکل گرفته، این است که مردم، نهادها و دستگاه‌های مختلف به این باور رسیده‌اند که اگر قرار است در جایی سرمایه‌گذاری شود، آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طی دو سال گذشته ساخت بیش از ۱۱۰ مدرسه در استان زنجان در دستور کار قرار گرفته و ده‌ها پروژه آموزشی نیز به بهره‌برداری رسیده است، گفت: تقویت زیرساخت‌های آموزشی علاوه بر تأمین نیازهای امروز دانش‌آموزان، زمینه‌ساز تحولات بزرگ در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد و پیشرفت نسل آینده خواهد بود.

کاظمی با تأکید بر ضرورت استمرار مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: همراهی خیران مدرسه‌ساز در کنار تلاش دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نوسازی مدارس، نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند احداث و تکمیل پروژه‌های آموزشی دارد.

وی همچنین از تلاش مجموعه مدیریت استان زنجان و شهرستان ابهر در اجرای پروژه‌های آموزشی قدردانی کرد و گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها نشان می‌دهد با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان گام‌های مؤثری برای ارتقای زیرساخت‌های تعلیم و تربیت برداشت.

وزیر آموزش و پرورش بر استمرار این مسیر و توجه جدی به توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی و پرورشی تأکید کرد و افزود: آینده کشور از مسیر آموزش و پرورش ساخته می‌شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای پیشرفت و آینده ایران است.