به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فراهانی در مجمع عمومی و سالانه هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان زنجان با اشاره به ضرورت تقویت ورزش ناشنوایان، اظهار کرد: سامانه بیمه ورزشی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که ورزشکاران ناشنوا بتوانند رشته ورزشی خود را به‌درستی ثبت کنند تا آمار بیمه‌شدگان این بخش افزایش یابد.

وی افزود: سال گذشته آماری از بیمه‌شدگان ورزشی به ما اعلام شد که حدود ۱۴۴ هزار نفر بود، اما این آمار اکنون به حدود ۲۶۰ نفر کاهش یافته است که نشان می‌دهد باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این کاهش آمار به نحوه ثبت اطلاعات ورزشکاران در سامانه بیمه ورزشی مربوط است، ادامه داد: ورزشکاران ناشنوا باید بتوانند هنگام ثبت بیمه، رشته ورزشی خود را به‌درستی انتخاب کنند و سامانه نباید به‌گونه‌ای باشد که تنها یک گزینه کلی برای ورزش ناشنوایان وجود داشته باشد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان همچنین با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: حدود یک ماه تا این مسابقات باقی مانده و با توجه به شرایط مالی فدراسیون، نیازمند حمایت وزارت ورزش و جوانان و همراهی مسئولان برای پشتیبانی از ورزشکاران و تیم‌های اعزامی هستیم.

فراهانی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی هیئت‌های ورزش ناشنوایان، ادامه داد: موضوع استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون ماده ۸۷ نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد تا هیئت‌های استانی بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای درآمدزایی و توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند.

وی با قدردانی از ورزشکاران، مربیان و مسئولان ورزش ناشنوایان استان زنجان، ابراز امیدواری کرد که با افزایش حمایت‌ها و همبستگی جامعه ورزش، ورزشکاران ناشنوای کشور در مسابقات ملی، آسیایی و المپیک موفقیت‌های بیشتری کسب کنند.

در ادامه، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به فعالیت ۵۳ هیئت ورزشی در استان گفت: با پایان قرارداد برخی سالن‌های ورزشی، این اماکن براساس عدالت، میزان فعالیت هیئت‌ها و توانایی آنها در حفظ و نگهداری سالن‌ها در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار خواهد گرفت.

اسلام محمدی‌پور اظهار کرد: هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان از هیئت‌های خوب و پر از استعداد استان است و آمار فعالیت و رشته‌های آن نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به حمایت از قهرمانان ورزشی استان، افزود: طی یک سال گذشته از قهرمانان استان حمایت کرده‌ایم و به‌ویژه ورزشکارانی که در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی هستند، به‌صورت ماهانه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و پاداش پیش از اعزام نیز برای آنها پرداخت شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: فهرست بیش از ۵۰ قهرمان بین‌المللی، المپیکی و آسیایی استان برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مسکن به اداره‌ کل راه و شهرسازی ارسال شده و با هماهنگی استانداری و اخذ مجوز از وزیر راه و شهرسازی، این موضوع در شورای اداری نیز به تصویب رسیده است.

محمدی‌پور با بیان اینکه حمایت از قهرمانان تنها به ورزشکاران المپیکی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: از قهرمانان بازی‌های آسیایی تا ورزشکارانی که در مسابقات رسمی بین‌المللی و با تیم ملی حضور دارند، در برنامه حمایت از قهرمانان قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم حمایت‌های مالی و امکاناتی به شکل نوبتی انجام شود.