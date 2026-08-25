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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در پروژه‌های جهاد کشاورزی البرز

مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در پروژه‌های جهاد کشاورزی البرز

کرج- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در پروژه‌های ۲۶ گانه هفته دولت این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا بازدار، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، از مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در پروژه‌های هفته دولت خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد اعتبارات ۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریالی این طرح‌ها (معادل ۷ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال) از محل آورده شخصی سرمایه‌گذاران تأمین شده است. این میزان مشارکت، نشانه اعتماد به ظرفیت‌های کشاورزی استان و نقش آن در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی است.

وی با اعلام اینکه تنها ۹۷ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، ۴۸ میلیارد ریال از منابع ملی و ۲۰۸ میلیارد ریال از تسهیلات بانکی هزینه شده، افزود: این پروژه‌ها به افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در نقاط مختلف استان کمک می‌کنند.

بازدار با اشاره به محدودیت منابع آبی و زمینی در البرز، گفت: به‌دلیل افزایش جمعیت، تأمین امنیت غذایی اولویت ویژه دارد. برنامه اصلی، توسعه کشت گلخانه‌ای است، به‌طوری که سال گذشته ۸۰ هکتار و امسال تاکنون ۴۰ هکتار گلخانه احداث شده است. همچنین ۳۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی به سامانه‌های آبیاری نوین مجهز شده و ۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال با لوله‌گذاری اصلاح می‌شود. وی تأکید کرد: روی بذر، قلمه و نشا با مصرف کم‌آب کار می‌کنیم تا بهره‌وری را افزایش دهیم.

رییس جهاد کشاورزی استان نسبت به تهدید واحدهای تولیدی توسط ساخت‌وسازهای شهری هشدار داد و گفت: متأسفانه طمع زمین‌خواری، بسیاری از دامداری‌ها، مرغداری‌ها و باغات را در معرض خطر قرار داده است. وی بر لزوم آمایش سرزمینی و توسعه متوازن تأکید کرد تا همه زیربخش‌ها متناسب با نیازسنجی رشد کنند.

۱بازدار با بیان اینکه البرز ۶۰ درصد گوشت قرمز و ۲۰ درصد گوشت مرغ مورد نیاز خود را تأمین می‌کند، افزود: در تولید تخم‌مرغ و شیر ۲ برابر نیاز استان تولید داریم و ۷۰ درصد ماکارونی و ۲۰ درصد روغن خوراکی کشور نیز در این استان تولید می‌شود. وی تأکید کرد: در تولید مرغ حتی مازاد فصلی داریم و از واردات بی‌نیازیم.

مدیرکل دامپزشکی استان نیز در حاشیه این نشست با رد شایعات درباره گوشت‌های آلوده، اعلام کرد: نظارت‌های مستمر در کشتارگاه‌ها و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد هیچ گونه گوشت آلوده‌ای در سطح استان عرضه نمی‌شود و وضعیت بهداشتی مطلوب است.
با وجود چالش‌های آبی و زمینی، البرز با تکیه بر سرمایه‌گذاری خصوصی و بهره‌وری هوشمند، نه‌تنها امنیت غذایی خود را تأمین کرده، بلکه به قطب تأمین گوشت، روغن و ماکارونی کشور تبدیل شده است، موضوعی که در نوع خود بی‌نظیر و شایسته تحلیل عمیق‌تر رسانه‌هاست.

کد مطلب 6927702

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