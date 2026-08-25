به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا بازدار، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، از مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در پروژه‌های هفته دولت خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد اعتبارات ۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریالی این طرح‌ها (معادل ۷ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال) از محل آورده شخصی سرمایه‌گذاران تأمین شده است. این میزان مشارکت، نشانه اعتماد به ظرفیت‌های کشاورزی استان و نقش آن در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی است.

وی با اعلام اینکه تنها ۹۷ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، ۴۸ میلیارد ریال از منابع ملی و ۲۰۸ میلیارد ریال از تسهیلات بانکی هزینه شده، افزود: این پروژه‌ها به افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در نقاط مختلف استان کمک می‌کنند.

بازدار با اشاره به محدودیت منابع آبی و زمینی در البرز، گفت: به‌دلیل افزایش جمعیت، تأمین امنیت غذایی اولویت ویژه دارد. برنامه اصلی، توسعه کشت گلخانه‌ای است، به‌طوری که سال گذشته ۸۰ هکتار و امسال تاکنون ۴۰ هکتار گلخانه احداث شده است. همچنین ۳۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی به سامانه‌های آبیاری نوین مجهز شده و ۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال با لوله‌گذاری اصلاح می‌شود. وی تأکید کرد: روی بذر، قلمه و نشا با مصرف کم‌آب کار می‌کنیم تا بهره‌وری را افزایش دهیم.

رییس جهاد کشاورزی استان نسبت به تهدید واحدهای تولیدی توسط ساخت‌وسازهای شهری هشدار داد و گفت: متأسفانه طمع زمین‌خواری، بسیاری از دامداری‌ها، مرغداری‌ها و باغات را در معرض خطر قرار داده است. وی بر لزوم آمایش سرزمینی و توسعه متوازن تأکید کرد تا همه زیربخش‌ها متناسب با نیازسنجی رشد کنند.

۱بازدار با بیان اینکه البرز ۶۰ درصد گوشت قرمز و ۲۰ درصد گوشت مرغ مورد نیاز خود را تأمین می‌کند، افزود: در تولید تخم‌مرغ و شیر ۲ برابر نیاز استان تولید داریم و ۷۰ درصد ماکارونی و ۲۰ درصد روغن خوراکی کشور نیز در این استان تولید می‌شود. وی تأکید کرد: در تولید مرغ حتی مازاد فصلی داریم و از واردات بی‌نیازیم.

مدیرکل دامپزشکی استان نیز در حاشیه این نشست با رد شایعات درباره گوشت‌های آلوده، اعلام کرد: نظارت‌های مستمر در کشتارگاه‌ها و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد هیچ گونه گوشت آلوده‌ای در سطح استان عرضه نمی‌شود و وضعیت بهداشتی مطلوب است.

با وجود چالش‌های آبی و زمینی، البرز با تکیه بر سرمایه‌گذاری خصوصی و بهره‌وری هوشمند، نه‌تنها امنیت غذایی خود را تأمین کرده، بلکه به قطب تأمین گوشت، روغن و ماکارونی کشور تبدیل شده است، موضوعی که در نوع خود بی‌نظیر و شایسته تحلیل عمیق‌تر رسانه‌هاست.