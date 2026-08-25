شمار خبرنگاران رسمی استان سمنان ۴۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرسول موسوینژادیان بعد از ظهر سهشنبه در مراسم گرامیداشت مقام خبرنگاران که در سالن شهید سلیمانی سمنان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته، ماههای پرالتهابی در حوزه رسانه سپری شد و اصحاب رسانه استان سمنان در این شرایط عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.
وی افزود: حضور پررنگ رسانهها در حوزههای مختلف، بهویژه پیگیری مطالبات مردم و امیدآفرینی، از جمله مهمترین اقداماتی بود که رسانههای استان سمنان در یک سال اخیر بهخوبی دنبال کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ضمن قدردانی از نقش رسانهها در حوادث دیماه و جنگ رمضان بیان کرد: رسانههای استان سمنان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور، عملکرد بهتری در یک سال اخیر داشتهاند.
موسوینژادیان با اشاره به مطالبه خبرنگاران در روز خبرنگار سال گذشته برای ساماندهی و شناسایی خبرنگاران واقعی گفت: این مطالبه با وجود همه چالشها طی یک سال اخیر از سوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دنبال و انجام شد.
وی افزود: یکی از نتایج این اقدام، افزایش ۴۵ درصدی تعداد افراد افزودهشده به جمع خبرنگاران رسمی استان طی یک سال اخیر بوده است که نشان میدهد خبرنگاران نیز تلاش کردهاند با فعالیت حرفهای، حائز امتیازات لازم برای ثبت رسمی در سامانه رسانه شوند.
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