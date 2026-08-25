به گزارش خبرنگار مهر، علی باباییکارنامی شامگاه سهشنبه در نشست شورای اداری مازندران که با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد، با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: شکلگیری فضای همدلی و همکاری میان مجموعه مدیریتی و دستگاههای مختلف استان، فرصت مناسبی برای پیگیری مسائل و فعالسازی ظرفیتهای موجود در مازندران ایجاد کرده است.
وی حضور دستگاههای نظارتی در کنار مدیریت اجرایی استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همراهی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با مجموعه مدیریت استان، نشاندهنده شکلگیری رویکردی تعاملی و مبتنی بر همکاری برای رفع مشکلات است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اختیاراتی که به استاندار مازندران واگذار شده است، بر ضرورت تقویت این اختیارات در سطوح مدیریتی استان تأکید کرد و گفت: این اختیارات باید در حوزههای مختلف، بهویژه شبکه بانکی، نیز نمود پیدا کند.
باباییکارنامی ادامه داد: نمیتوان برای اجرای طرحهای مهم و اولویتدار استان برنامهریزی کرد، اما در زمان تأمین مالی با این پاسخ مواجه شد که منابع بانکها در سطح ملی یا خارج از استان تعیین تکلیف میشود. منابعی که در مازندران تولید میشود باید سهم مؤثری در توسعه خود استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت قابل توجهی در تولید و جذب منابع مالی برخوردار است، گفت: حتی در شرایط دشوار و جنگی نیز استان در زمینه تولید منابع و تأمین منابع بانکی عملکرد قابل توجهی داشته است و باید این توان اقتصادی برای پیشبرد طرحهای توسعهای مازندران مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندرود یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول استان را ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف قانونی این ساختوسازها میتواند منابع مالی قابل توجهی ایجاد کند که در صورت برنامهریزی مناسب، برای اجرای طرحهای عمرانی، مدیریت پسماند، توسعه کشاورزی و تقویت زیرساختهای حوزه سلامت به کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مدیریت پلاژهای مازندران تأکید کرد و گفت: بخشی از این ظرفیتها همچنان در اختیار دستگاههای ملی قرار دارد و مدیریت استان از اختیار کافی برای بهرهبرداری مؤثر از آنها برخوردار نیست؛ در حالی که ساماندهی این بخش میتواند به ایجاد درآمد پایدار و تقویت منابع توسعهای استان کمک کند.
باباییکارنامی در پایان با اشاره به عملکرد مدیریت ارشد استان، اظهار کرد: رویکرد مدیریتی استاندار و شکلگیری وفاق و همدلی میان مجموعههای مختلف، شرایط مناسبی برای پیگیری مطالبات مردم فراهم کرده است و اقدامات انجامشده برای رفع موانع پروژههای استان قابل حمایت است.
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