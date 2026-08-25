به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه سهشنبه در نشست شورای اداری مازندران با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات مدیریت استان اظهار کرد: مازندران برای عبور از مشکلات و استفاده از ظرفیتهای موجود، نیازمند اختیارات بیشتری در حوزههای مدیریتی، اقتصادی و عمرانی است.
وی افزود: یکی از ظرفیتهایی که میتوان در مدیریت استان به کار گرفت، هوش مصنوعی است و با استفاده از این فناوری میتوان ساختوسازهای غیرمجاز را از همان ماههای نخست شناسایی کرد و اجازه نداد این تخلفات ادامه پیدا کند.
استاندار مازندران تصریح کرد: هدف ما این است که به جای برخورد پس از وقوع تخلف، از فناوری برای پیشگیری استفاده کنیم؛ همانگونه که در موضوع چاههای غیرمجاز نیز شناسایی و جلوگیری از توسعه تخلف باید از ابتدا انجام شود.
یونسی با بیان اینکه فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان میتواند منابع قابل توجهی ایجاد کند، گفت: برآورد ما این است که با در اختیار داشتن اختیارات لازم، امکان ایجاد منابعی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای استان وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگر این اختیارات به مدیریت استان واگذار شود، آمادگی داریم متعهد شویم منابع حاصل در مسیر توسعه مازندران هزینه شود و برای اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار مازندران همچنین به ظرفیتهای بلااستفاده در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در برخی نقاط استان پلاژها و مجموعههایی وجود دارد که سالهاست متروکه مانده و عملاً مورد استفاده قرار نمیگیرد. میتوان با تعیین تکلیف این مجموعهها، آنها را بازسازی و به چرخه اقتصادی بازگرداند.
یونسی ادامه داد: این ظرفیتها میتوانند با سرمایهگذاری مناسب به مجموعههای اقامتی و گردشگری تبدیل شوند و علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، بخشی از منابع حاصل برای اجرای طرحهای مسکن و حمایت از اقشار کمبرخوردار اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه تیم مدیریتی استان توان اجرای برنامههای تحولآفرین را دارد، خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که برای یک دوره مشخص، اختیارات ویژهای در اختیار مدیریت مازندران قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای ایجاد تحول اقتصادی و عمرانی استفاده کنیم.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مسکن گفت: سیاستهای حوزه مسکن باید با توان اقتصادی خانوارها متناسب باشد و میتوان با طراحی واحدهای کوچکتر و اقتصادیتر، امکان تأمین سرپناه برای تعداد بیشتری از افراد را فراهم کرد.
یونسی در پایان بر ضرورت توجه به عدالت اقتصادی و جغرافیایی تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات امروز ناشی از توزیع نامتوازن امکانات و فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر است و استفاده درست از ظرفیتهای استان میتواند به کاهش این فشارها و تحقق عدالت کمک کند.
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