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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

یونسی: با هوش مصنوعی جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را می‌گیریم

یونسی: با هوش مصنوعی جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را می‌گیریم

ساری - استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت استان گفت: با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در همان مراحل ابتدایی شناسایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای اداری مازندران با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات مدیریت استان اظهار کرد: مازندران برای عبور از مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیازمند اختیارات بیشتری در حوزه‌های مدیریتی، اقتصادی و عمرانی است.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌توان در مدیریت استان به کار گرفت، هوش مصنوعی است و با استفاده از این فناوری می‌توان ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از همان ماه‌های نخست شناسایی کرد و اجازه نداد این تخلفات ادامه پیدا کند.

استاندار مازندران تصریح کرد: هدف ما این است که به جای برخورد پس از وقوع تخلف، از فناوری برای پیشگیری استفاده کنیم؛ همان‌گونه که در موضوع چاه‌های غیرمجاز نیز شناسایی و جلوگیری از توسعه تخلف باید از ابتدا انجام شود.

یونسی با بیان اینکه فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان می‌تواند منابع قابل توجهی ایجاد کند، گفت: برآورد ما این است که با در اختیار داشتن اختیارات لازم، امکان ایجاد منابعی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای استان وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر این اختیارات به مدیریت استان واگذار شود، آمادگی داریم متعهد شویم منابع حاصل در مسیر توسعه مازندران هزینه شود و برای اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار مازندران همچنین به ظرفیت‌های بلااستفاده در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در برخی نقاط استان پلاژها و مجموعه‌هایی وجود دارد که سال‌هاست متروکه مانده و عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. می‌توان با تعیین تکلیف این مجموعه‌ها، آنها را بازسازی و به چرخه اقتصادی بازگرداند.

یونسی ادامه داد: این ظرفیت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری مناسب به مجموعه‌های اقامتی و گردشگری تبدیل شوند و علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، بخشی از منابع حاصل برای اجرای طرح‌های مسکن و حمایت از اقشار کم‌برخوردار اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه تیم مدیریتی استان توان اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین را دارد، خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که برای یک دوره مشخص، اختیارات ویژه‌ای در اختیار مدیریت مازندران قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد تحول اقتصادی و عمرانی استفاده کنیم.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مسکن گفت: سیاست‌های حوزه مسکن باید با توان اقتصادی خانوارها متناسب باشد و می‌توان با طراحی واحدهای کوچک‌تر و اقتصادی‌تر، امکان تأمین سرپناه برای تعداد بیشتری از افراد را فراهم کرد.

یونسی در پایان بر ضرورت توجه به عدالت اقتصادی و جغرافیایی تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات امروز ناشی از توزیع نامتوازن امکانات و فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر است و استفاده درست از ظرفیت‌های استان می‌تواند به کاهش این فشارها و تحقق عدالت کمک کند.

کد مطلب 6927782

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