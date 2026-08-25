به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه ساختمان جدید شهرداری عالیشهر ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: امروز در شهر عالیشهر ۲۵ پروژه در حوزه‌های مختلف عمرانی خدماتی گردشگری و ورزشی کلنگ‌زنی و یا افتتاح می‌شود که نشان از هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم عالیشهر است.

وی همچنین در جریان بازدید از پروژه‌ی مجموعه گردشگری، گفت: اجرای فاز اول مجموعه گردشگری فرهنگی و تفریحی خانواده "کافه پلاتو" در حال اجراست، سرمایه‌گذاری در مراکز گردشگری و فرهنگی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی نقش مهمی در رونق اقتصادی به شهر عالیشهر ایفا خواهد کرد.

فرماندار بوشهر در ادامه با قدردانی از هم‌افزایی ایجادشده در شهر عالیشهر، خاطرنشان کرد: تقدیر و تشکر می‌کنم از همه عزیزان به‌ویژه امام جمعه محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم که با هم‌افزایی و نگاه مردمی زمینه‌ساز این اتفاقات خوب در هفته دولت شدند، دید و نگاه مردمی را سرلوحه کار خدمت به مردم قرار دهید که یقیناً اتفاقات خوبی در حوزه‌های مختلف رقم خواهد خورد، از همه عزیزان از جمله نیروهای خدوم شهرداری تشکر می‌کنم.

وی در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری زیرساخت‌های شهر عالیشهر، بیان کرد: در برخی مسائل متأسفانه زیرساخت‌های لازم از قبل در این شهر دیده نشده و امروز به صورت انباشته با نیازهای متعددی مواجه هستیم که نیاز به نگاه ملی و پیگیری شبانه‌روزی دارد، خوشبختانه این موضوع از طریق استاندار محترم و معاون عمرانی استانداری در حال پیگیری است، امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها و رفع شرایط خاص جنگی شاهد توسعه و آبادانی هرچه بیشتر شهر عالیشهر باشیم.