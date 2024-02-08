۲ پروژه عمرانی در دهلران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبهدر هشتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی و با حضور محمدسبحان حسنی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، کلنگ ۲ پروژه آماده‌سازی معابر سایت مسکن مهر و بازارچه صنایع دستی دهلران بر زمین زده شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام در آیین کلنگ‌زنی این ۲ پروژه گفت: پروژه آماده‌سازی معابر سایت مسکن مهر و تکمیل زیرساخت‌های آن از مطالبات مردم دهلران بود که با تفاهم شهرداری و راه وشهرسازی امروز کلنگ‌زنی شد.

حسنی افزود: برای این پروژه ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه می‌شود که به همت دستگاه‌ها و شهرداری این پروژه وارد فاز اجرایی شد.

وی در خصوص ایجاد بازارچه صنایع دستی دهلران نیز، آن را مطالبات مردم و فعالان صنایع‌دستی شهرستان ذکر کرد و گفت: در سفر وزیر محترم کشور به شهرستان دهلران قول احداث این بازارچه داده شد و امروز با پیگیری‌های استاندار محترم و مدیران شهرستانی کلنگ‌زنی می‌شود.

حسنی در خصوص اهمیت این طرح برای عرضه صنایع‌دستی افزود: این بازارچه در ایام اربعین برای عرضه صنایع‌دستی شهرستان به کشور می‌باشد.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: برای این پروژه ۵۰ میلیارد ریال هزینه می‌شود.