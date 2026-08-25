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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

فرصت خدمت ماندگار نیست؛ مسئولان قدردان امانت مردم باشند

فرصت خدمت ماندگار نیست؛ مسئولان قدردان امانت مردم باشند

گرمسار- امام جمعه گرمسار با تأکید بر اینکه مسئولیت امانتی ارزشمند است، از مدیران خواست با اخلاص، جدیت و روحیه جهادی برای رفع مشکلات و تکریم مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آرامی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم، فرصتی ارزشمند و عبادتی بزرگ است.

وی افزود: امیدواریم همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی برای اسلام، انقلاب و مردم گام برمی‌دارند، مورد تأیید و عنایت الهی قرار گیرند و در مسیر خدمتگزاری، توفیق بیشتری داشته باشند.

امام جمعه گرمسار با اشاره به جایگاه خدمت به مردم در آموزه‌های دینی، گفت: در روایات اسلامی، گره‌گشایی از کار مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان از ارزشمندترین اعمال و عبادات شمرده شده است؛ بنابراین مدیران باید فرصت مسئولیت و خدمتگزاری را مغتنم بشمارند.

آرامی تصریح کرد: مسئولیت و جایگاه مدیریتی فرصتی دائمی نیست و مدیران باید تا زمانی که این فرصت در اختیار آنان قرار دارد، با اخلاص، جدیت و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرصت خدمت در نظام جمهوری اسلامی به برکت ایثار و جانفشانی شهدا فراهم شده است و مسئولان باید با روحیه خدمتگزاری و تکریم مردم، قدردان این امانت و فرصت ارزشمند باشند.

کد مطلب 6927837

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