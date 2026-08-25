فرصت خدمت ماندگار نیست؛ مسئولان قدردان امانت مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آرامی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم، فرصتی ارزشمند و عبادتی بزرگ است.

وی افزود: امیدواریم همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی برای اسلام، انقلاب و مردم گام برمی‌دارند، مورد تأیید و عنایت الهی قرار گیرند و در مسیر خدمتگزاری، توفیق بیشتری داشته باشند.

امام جمعه گرمسار با اشاره به جایگاه خدمت به مردم در آموزه‌های دینی، گفت: در روایات اسلامی، گره‌گشایی از کار مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان از ارزشمندترین اعمال و عبادات شمرده شده است؛ بنابراین مدیران باید فرصت مسئولیت و خدمتگزاری را مغتنم بشمارند.

آرامی تصریح کرد: مسئولیت و جایگاه مدیریتی فرصتی دائمی نیست و مدیران باید تا زمانی که این فرصت در اختیار آنان قرار دارد، با اخلاص، جدیت و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرصت خدمت در نظام جمهوری اسلامی به برکت ایثار و جانفشانی شهدا فراهم شده است و مسئولان باید با روحیه خدمتگزاری و تکریم مردم، قدردان این امانت و فرصت ارزشمند باشند.