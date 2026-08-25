به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در دوره جدید تلاش دارد مفاهیم فرهنگی و تبلیغی را به همه اقشار جامعه منتقل کند و در تحولات اجتماعی نقش مؤثرتری داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: برای اثرگذاری بیشتر برنامه‌های فرهنگی باید دایره مخاطبان گسترش یابد و از ظرفیت‌های مختلف جامعه در این مسیر استفاده شود.

معاون فرهنگی و راهبردی استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی می‌تواند به تقویت ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی و اقشار مختلف جامعه کمک کند.

حجت‌الاسلام عزت‌زمانی بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

در این دیدار همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت روحانیون، گروه‌های مردمی، نخبگان و تشکل‌ها برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در خراسان شمالی تأکید شد.