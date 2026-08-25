به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا عزتزمانی شامگاه سه شنبه در تجمع مردمی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد با اشاره به ایستادگی ملت ایران در طول دهههای گذشته اظهار کرد: ملت بزرگی که خدا را بر همه چیز ترجیح داد و به قدرت، اراده و عظمت الهی باور داشت، در سختترین شرایط تاریخی نیز از مسیر حق و حقیقت عقبنشینی نکرد.
وی افزود: ملت ایران در طول سالهای گذشته با وجود فتنهها، فراز و نشیبها و فشارهای دشمنان، اخوت، محبت و همدلی خود را حفظ کرد و هیچگاه از رسیدن به قلههای پیشرفت و عزت ناامید نشد.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دستاوردهای کشور در عرصههای مختلف تصریح کرد: امروز دنیا در عرصه نظامی، علمی، فناوری و سلامت شاهد پیشرفتهای ملت ایران است و این حقیقت به اثبات رسیده که هر ملتی با باور، اراده، اعتماد به جوانان و ایستادن روی پای خود میتواند به پیروزی برسد.
حجتالاسلام عزتزمانی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان تلاش کردند مانع رشد جوانان ایرانی شوند، جوانان این سرزمین با ایمان، همدلی و تلاش، مسیر پیشرفت را ادامه دادند و نقشههای دشمنان را ناکام گذاشتند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تأکید بر حفظ عزت و اقتدار کشور گفت: پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با خون بهترین فرزندان این ملت حفظ شده است و ملت ایران این پرچم را با سربلندی در جهان به اهتزاز درخواهد آورد.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به جنایات دشمن و شهادت شماری از مردم و مدافعان کشور اظهار کرد: ملت ایران جنایات و خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و مطالبه برخورد با عاملان این جنایات را بخشی از مسیر تأمین امنیت و اقتدار کشور میداند.
وی با بیان اینکه دشمنان ایران توان و اراده ملت ایران را بهخوبی شناختهاند، افزود: کسانی که تصور میکنند میتوانند از راه دور امنیت و آرامش مردم ایران را هدف قرار دهند، باید بدانند ملت ایران در برابر تجاوز و ظلم ایستاده است.
عزتزمانی بیان کرد: امروز ملت ایران با تکیه بر ایمان به خدا، توان جوانان و همراهی آزادگان جهان، مسیر پیشرفت، عزت، رفاه، امنیت و اقتدار را ادامه خواهد داد.
وی در پایان با اشاره به وعده الهی مبنی بر نصرت حق گفت: خداوند وعده داده است کسانی که در راه حق ایستادگی و مجاهدت کنند، از نصرت و پیروزی الهی برخوردار خواهند شد.
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