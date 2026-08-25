افتتاح ۲۸ پروژه اجرای طرح هادی و ۶۵۱ واحد مسکن روستایی در هفته دولت

ححبیب‌اله محبی اظهار کرد: پروژه‌های بخش عمران روستایی استان شامل ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع عملیات زیرسازی، اساس، آسفالت و روکش آسفالت است که در قالب اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستایی در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده و در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در کنار این پروژه‌ها، پل عابر پیاده روستای ظهیری شهرستان سیروان نیز با هدف تسهیل تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور اهالی احداث و همزمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام ادامه داد: در بخش مسکن روستایی نیز ۶۵۱ واحد مسکونی در ۱۲ شهرستان آماده بهره‌برداری شده است.