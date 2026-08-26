کلانتری: کمبودهای دارویی ربطی به جنگ ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهل و هشتمین همایش روز ملی داروسازی، روز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵، با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: از جنگ اخیر، درس هایی گرفتیم که نشان داد باید در خیلی از تصمیمات خودمان تجدیدنظر کنیم.

وی افزود: مردم در هر دو جنگ، دیدند که زنجیره تأمین دارو توانست بایستد و کار را به خوبی مدیریت کند.

کلانتری ادامه داد: داروخانه‌های ما به خوبی توانستند تمامی چالش‌های زنجیره تأمین دارو را در دوران جنگ پوشش بدهند و داروسازان در تمامی شهرهای کشور، در کنار مردم بودند.

وی افزود: کمبودهای دارویی ناشی از جنگ نیست، بلکه متوجه مشکلات اقتصادی است و تا کنون نیز فکر اساسی برای حل آنها صورت نگرفته است.

کلانتری گفت: ما قبل از جنگ هم با مشکلات عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها مواجه بودیم و در حال حاضر نیز این وضعیت بدتر شده است.

وضعیت مطالبات داروخانه‌ها

وی افزود: مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی به ۸ ماه رسیده و سازمان بیمه سلامت نیز به ۱۰ ماه رسیده است.

کلانتری ادامه داد: توقع زنجیره تأمین دارو اصلا مرتفع نشده و بارها اعتراض خود را به مسئولان مربوطه گفته ایم که تأخیر در پرداخت های زنجیره تأمین دارو، باعث می‌شود داروخانه های خصوصی نتوانند دارو بخرند.

وی افزود: ۸۰ درصد خدمات دارویی در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد اما، این روند به تامین دارو و داروخانه‌ها آسیب می زند.

کلانتری گفت: ارزش بازار دارویی کشور به سرعت در حال بزرگ شدن است، اما برای زنجیره تأمین دارو سودآور نبوده است.

تعداد داروخانه‌ها

وی در خصوص تعداد داروخانه‌های کشور، افزود: تعداد داروخانه‌ها از ۱۷ هزار به ۱۸ هزار و ۷۵۰ داروخانه‌ رسیده است.

۸ همت چک برگشتی

در ادامه نشست خبری، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در خصوص حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، گفت: ۶۵ همت حجم مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی از بیمه‌ها است که تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ را شامل می‌شود.

وی افزود: پرداخت یک ماه از مطالبات داروخانه‌ها، توهین به خدمات این موسسات است.

احمدی گفت: مجموع چک های برگشتی داروخانه‌ها به ۸ همت رسیده که باعث شده این موسسات فلج شوند.

وی افزود: نداشتن ردیف بودجه مستقل برای دارو، عامل بروز این مشکلات است.

احمدی گفت: خدمات داروخانه‌های خصوصی در جنگ، نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا هیچ بیماری بدون دارو از داروخانه خارج نشد.

انتقاد از سبدفروشی دارو

وی با انتقاد از سبدفروشی دارو، افزود: این پدیده زشت، باعث شده سرمایه داروخانه‌ها بابت خرید داروهایی که نیاز ندارند، هدر برود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متأسفانه سیاست‌های درستی در مسیر توزیع دارو اجرا نمی شود که باید اصلاح شود.

وی افزود: ارز ترجیحی دارو از سه دسته از داروها حذف شده که شامل داروهای بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس و داروهای مزمن ارزان قیمت، است.

۷۷ همت، حجم مطالبات داروخانه‌ها

مرضیه بذرافشان معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت: عدد ۶۵ همت مطالبات داروخانه‌ها، تا پایان تیرماه است؛ اما این عدد تا پایان مرداد ۱۴۰۵، به ۷۷ همت می رسد.

امکان واردات زمینی مواد اولیه دارویی

حسین ریگی، رئیس انجمن داروسازان استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری گفت: امکان واردات مواد اولیه دارویی از هند و پاکستان به صورت زمینی و از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد.

وی افزود: بین استان سیستان و بلوچستان و پاکستان بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و علاوه بر آن مرز دریایی وجود دارد. در این زمینه جلساتی با استانداری، انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو برگزار شده است و در صورت نیاز کشور، امکان واردات مواد اولیه دارویی از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد.