به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با اشاره به سه رویکرد اصلی این معاونت اظهار کرد: سه رویکرد را دنبال می‌کنیم؛ نخست بحث توسعه خدمات و رفاه عمومی است. وظیفه خود می‌دانیم خدمات را به شهروندان تهرانی توسعه دهیم و در جهت رفاه مردم حرکت کنیم.

وی ادامه داد: نکته دوم بحث تاب‌آوری شهر است؛ شهروندان باید تاب‌آوری بیشتری در موضوعات مختلف داشته باشند. شهر باید هوشمند و ایمن باشد و مردم در شرایط بحران و غیر بحران خلأیی را احساس نکنند.

گودرزی افزود: نکته سوم، نظم و انضباط شهر است که باید دنبال شود تا مردم زندگی بهتری داشته باشند.

بازسازی سریع شهر پس از حوادث

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: سال گذشته دو جنگ و یک اغتشاش را پشت سر گذاشتیم و در روز دوم و سوم، به سرعت بازسازی را انجام دادیم.

وی بیان کرد: ساماندهی نیروی انسانی و ماشین‌آلات را انجام دادیم تا بتوانیم امور شهر و جنگ را مدیریت کنیم. دستورالعمل‌های ساماندهی قرارگاه مردمی را دنبال کردیم و در حوزه توسعه ناوگان و خرید تجهیزات، بیش از ۳۳۰ دستگاه تخصصی به ناوگان شهری اضافه کردیم.

گودرزی ادامه داد: در هماهنگی‌ها، وحدت فرماندهی و ساماندهی نیروی انسانی آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های شهری و همچنین ماشین‌آلات را تقسیم کردیم و این تجهیزات در ۱۱ نقطه دپو شده است.

وی افزود: سازمان مدیریت پسماند، مرکز اصلی خودرو و متولی این سازماندهی بود و همچنین رانندگان ماشین‌آلات نیز ساماندهی شدند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: در جنگ رمضان، با اقداماتی که انجام داده بودیم، به محض اینکه اصابتی صورت می‌گرفت، گروه‌های جهادی، آتش‌نشانان و نیروهای خدمات شهری به سرعت در محل حاضر می‌شدند و وظایف خود را انجام می‌دادند.

توسعه و ساماندهی میادین میوه و تره‌بار

گودرزی در ادامه درباره اقدامات سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری اظهار کرد: در حوزه میادین میوه و تره‌بار، تعداد میادین از ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۳۱۶ میدان رسیده است.

وی افزود: ۸ میدان را از مدار خارج کردیم که در مرحله بازسازی قرار دارند. همچنین ۴ میدان در سال ۱۴۰۵ و ۸ میدان دیگر نیز در برنامه پیش‌رو قرار دارند.

گودرزی ادامه داد: ۱۲ میدان نیز تخریب و بازسازی خواهند شد و در منطقه ۲ نیز درباره ایجاد یک مجموعه ترکیبی صحبت کرده‌ایم.

عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از بازار

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به روند عرضه کالا در میادین گفت: فرایندی که شروع کرده‌ایم و تلاش کردیم، در قسمت بانک مرکزی کاملاً موجود باشد و حداقل ۲۰ درصد با تخفیف عرضه کنیم.

وی افزود: برنج ایرانی و خارجی را با ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، گوشت را با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت و حبوبات را با ۳۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنیم.

گودرزی گفت: آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار میادین میوه و تره‌بار زیر قیمت بازار است.

راه‌اندازی مجتمع بزرگ بنکداری

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای میادین بیان کرد: زمین ۱۲ هکتاری و ۵۰ هکتاری داریم که یک بخش آن نهادی و بخش دیگر خصوصی است و مباحث حقوقی آن را دنبال کرده‌ایم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: یک مجتمع بزرگ بنکداری در خود میدان تره‌بار راه‌اندازی می‌شود و تلاش داریم میدان تره‌بار بهمن نیز به میدان مرکزی منتقل شود.

گودرزی افزود: چندین مجموعه سردخانه را نیز اجاره کرده‌ایم و تلاشمان این است که زندگی مردم دچار مشکل نشود.

راه‌اندازی ۳۰ نانوایی در میادین

وی گفت: در همه میادین میوه و تره‌بار که جا داشته باشند، نانوایی ایجاد می‌کنیم و تاکنون ۳۰ نانوایی راه‌اندازی کرده‌ایم.

گودرزی افزود: سهمیه آرد دولتی می‌گیریم و تلاش می‌کنیم واسطه‌ها را از مسیر تولید تا سفره مردم حذف کنیم.

وی ادامه داد: با چند استان نیز صحبت کرده‌ایم تا محصولات خود را در غرفه‌ها عرضه کنند و همچنین این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم کرده‌ایم که محصولاتشان را مستقیماً به میادین بیاورند.

توسعه تصفیه‌خانه‌های محلی برای آبیاری فضای سبز

گودرزی گفت: پنج مجموعه را خود مجموعه آب و فاضلاب راه‌اندازی می‌کند که زمین‌های آن را تحویل گرفته و کار را آغاز کرده است. تعدادی تصفیه‌خانه محلی نیز توسط شهرداری احداث می‌شود تا همه فضای سبز شهر تهران از این تصفیه‌خانه‌ها بهره‌مند شوند.

وی افزود: لوله‌کشی‌های مورد نیاز نیز انجام می‌شود و آبیاری فضای سبز با یک فضای کاملاً هوشمند انجام خواهد شد. این طرح در حالت عادی شاید یک طرح ۱۰ ساله باشد، اما تلاش می‌کنیم با یک کار جهادی طی دو سال آن را پیش ببریم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: شورای شهر نیز در این زمینه کمک کرده و برای امسال ردیف بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه تصفیه‌خانه‌های محلی فعالیت می‌کنند، تلاش داریم اجرای طرح با سرعت بیشتری انجام شود.

حرکت از آب چاه به سمت پساب

گودرزی با اشاره به وضعیت تأمین آب فضای سبز تهران اظهار کرد: در بحث فضای سبز، اصلی‌ترین مسئله ما پساب و تأمین منابع آبی است.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون مترمکعب پساب در فضای سبز استفاده می‌کنیم و تا پایان آذرماه ۳۳ میلیون مترمکعب دیگر اضافه می‌کنیم که مجموع استفاده از پساب به ۵۶ میلیون مترمکعب می‌رسد.

گودرزی افزود: حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون مترمکعب نیز از آب چاه برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود که آب شرب نیست. هدف ما این است که در دو سال آینده این میزان را نیز به سمت استفاده از پساب ببریم و آب چاه را به شرکت آب و فاضلاب تحویل دهیم تا آنها بتوانند از آن استفاده کنند.

افزایش سرانه فضای سبز تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری، چهاردهمین مجموعه‌ای که افتتاح کردیم، مجموعه جهان‌دیدگان در خیابان الف بود و مجموع مجموعه‌های ما به ۴۳۰ مجموعه رسیده است.

وی گفت: سطح فضای سبز داخل شهر و حاشیه شهر به جایی رسیده که سرانه فضای سبز برای هر نفر ۱۵ مترمربع است. اطلس جدید فضای سبز نیز به‌صورت شفاف میزان فضای سبز موجود و سرانه هر نفر را مشخص می‌کند.

ادامه توسعه بوستان فرحزاد

گودرزی درباره بوستان فرحزاد نیز اظهار کرد: فاز نخست این مجموعه با ۴۳ هکتار افتتاح شد و فاز دوم به مساحت ۵۴ هکتار قرار بود هفته آینده افتتاح شود که کمی به تأخیر افتاده و در پایان شهریورماه افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در این پروژه از انتهای نهج‌البلاغه به محدوده رودفرحزاد و بالای اتوبان نمایش وصل شده‌ایم و با پلی که در این محدوده احداث شده، تا محدوده پل خوش‌مرام ادامه پیدا می‌کند. فاز سوم نیز از آن محدوده تا امامزاده داوود در سال‌های آینده دنبال خواهد شد.

گودرزی گفت: این مجموعه به یک فضای کاملاً سرسبز و مفرح برای خانواده‌ها تبدیل شده و استقبال خوبی نیز از آن صورت گرفته است.

توسعه فضای سبز و بوستان‌های محله‌ای

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به توسعه فضای سبز و بوستان‌های تهران گفت: در بوستان حضرت زهرا(س)، ۲۷ هکتار به سرانه فضای سبز و تفریحی شهر اضافه شد.

وی افزود: در منطقه یک نیز سال گذشته افتتاح بوستان داشتیم. همچنین موزه گل‌محمدی در منطقه ۱۹ افتتاح شد که با کاشت ۱۱۰ هزار نهال گل محمدی، به یک موزه دائمی تبدیل شده است.

گودرزی ادامه داد: حدود ۶.۵ هکتار باغ برای احداث بوستان تملک کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم کمبود فضای سبز و پارک در محله‌هایی که همچنان با این مشکل مواجه هستند، برطرف شود.