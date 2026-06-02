به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در صبح امروز حاشیه مراسم افتتاح ۴ بازار میوه و ترهبار در جمع خبرنگاران گفت: در معاونت خدمات شهری طی سالهای اخیر دو رویکرد اصلی را دنبال کردهایم؛ نخست توسعه خدمات و دوم ارزانسازی شهر و کمک به اقتصاد خانوادهها. افتتاح بازارهای جدید میوه و ترهبار نیز در راستای تحقق همین دو رویکرد انجام میشود.
وی افزود: تلاش ما این است که تا حد امکان خدماتی را که در اختیار شهرداری قرار دارد، به شکلی ارائه کنیم که زندگی مردم آسانتر و هزینههای خانوار کاهش یابد. بر همین اساس، توسعه بازارهای میوه و ترهبار همچنان با جدیت ادامه دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به افتتاح چهار بازار جدید گفت: دو بازار نیز که از گذشته فعال بودهاند، بازسازی شدهاند. برخی بازارها به دلیل نیاز به نوسازی و بازسازی از چرخه خدمت خارج میشوند و پس از گذشت چند ماه دوباره به بهرهبرداری بازمیگردند. در این دوره مدیریت شهری تاکنون بیش از ۶۰ بازار جدید افتتاح شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
گودرزی کیفیت خدماترسانی را از دیگر اولویتهای شهرداری برشمرد و تصریح کرد: تقویت نظارتها، قیمتگذاری مناسب و افزایش رضایتمندی شهروندان از جمله برنامههای جدی ماست. قیمت کالاها در بازارهای میوه و ترهبار شهرداری بهطور طبیعی نسبت به بازار آزاد پایینتر است، اما برنامههای جدیدی نیز برای کاهش بیشتر قیمتها در دست اجرا داریم.
وی حذف واسطهها را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش قیمتها دانست و گفت: در حوزه تأمین کالا، از مرغ، گوشت و تخممرغ گرفته تا میوه، برنج و سایر اقلام، مستقیماً به سراغ تولیدکنندگان اصلی در شهرستانها رفتهایم و بدون واسطه برای عرضه محصولات آنان در تهران غرفه اختصاص میدهیم. این اقدام بهصورت جدی دنبال میشود، زیرا یکی از راههای اصلی کاهش قیمتها حذف واسطهها و مدیریت صحیح فرآیند قیمتگذاری و نظارت است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به موضوع تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار اظهار کرد: بهعنوان خادمان مردم در شهرداری، همواره دغدغهها و نیازهای شهروندان را رصد میکنیم. ذخیرهسازی کالاهای اساسی از برنامههای مهم سازمان میادین میوه و ترهبار برای تمام ایام سال و بهویژه شرایط بحران و جنگ است تا شهروندان اطمینان داشته باشند که کالاهای مورد نیاز به میزان کافی در دسترس است.
وی افزود: مردم نباید نگران کمبود کالا باشند. هر جا بازارهای میوه و ترهبار شهرداری حضور دارند، کالاها به میزان کافی موجود است و نیازی به ذخیرهسازی خانگی وجود ندارد. شهروندان میتوانند خرید روزانه خود را با آرامش انجام دهند.
گودرزی همچنین از توسعه فروش مجازی خبر داد و گفت: در کنار حضور فیزیکی بازارها، فروش غیرحضوری نیز با جدیت دنبال میشود. در این زمینه همکاریهایی با فروشگاه شهروند و برخی فروشگاههای بزرگ از جمله اتکا در حال انجام است.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه معیشت و امنیت غذایی اظهار کرد: هدف از راهاندازی این قرارگاه، استفاده از تمامی ظرفیتهای شهرداری و سایر مجموعهها برای خدمترسانی بهتر به مردم است. این برنامهها از مرحله تأمین، ذخیرهسازی، توزیع، قیمتگذاری و رساندن کالا به دست شهروندان را در بر میگیرد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: فعالتر شدن سامانه «شهرزاد» در حوزه فروش مجازی نیز در دستور کار قرار دارد تا رویکرد ارزانسازی شهر بیش از گذشته نمود عملی و ملموس پیدا کند.
وی به برنامههای مدیریت پسماند و ساماندهی مخازن زباله اشاره کرد و گفت: از شهروندان درخواست داریم زباله خشک را از مبدأ تفکیک کنند تا فرآیند نظافت شهر با کیفیت بیشتری انجام شود.
گودرزی ادامه داد: در حوزه مخازن پسماند، چند برنامه را دنبال میکنیم. یکی از این برنامهها حذف مخازن از معابر و بزرگراههای اصلی شهر و استقرار آنها در معابر فرعی است. همچنین در نقاطی که نیاز به استقرار مخزن وجود دارد، استفاده از روشها و فناوریهای جدید در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که از سال گذشته در چند نقطه شهر نیز اجرایی شده است.
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