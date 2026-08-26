به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم فرماندار میامی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان، از بهرهبرداری مرحله نخست تصفیهخانه آب آشامیدنی کالپوش به مناسبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: آماده آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح هستیم.
وی با بیان اینکه تأمین آب آشامیدنی تصفیهشده محور اجرای این طرح است، افزود: با تکمیل دو فاز تصفیهخانه، آب آشامیدنی تصفیهشده برای شهر رضوان و روستاهای بخش کالپوش تأمین خواهد شد.
فرماندار میامی همچنین از اجرای دو طرح دیگر در حوزه تأمین آب روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: تأمین آب مورد نیاز روستاهای جودانه و فرومد، هدف اجرای این طرحها است.
خرم با بیان اینکه یکی از این طرحها طی ۴۰ روز آینده به بهرهبرداری میرسد، ابراز کرد: اجرای این طرحها میتواند زمینه تأمین آب سالم مورد نیاز مردم روستاهای مذکور را فراهم کند.
وی با اشاره به دیگر طرحهای افتتاحشده در هفته دولت در شهرستان میامی گفت: روز گذشته با حضور معاون استاندار سمنان، چهار نیروگاه سهمگاواتی نیز در شهرستان میامی افتتاح شد.
فرماندار میامی افزود: افتتاح مجتمع اداری با هدف ارتقای خدمترسانی به مردم، از دیگر طرحهایی است که در هفته دولت امسال در شهرستان میامی به بهرهبرداری رسیده است.
خرم خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال در مجموع ۱۲۶ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از یک هزار میلیارد تومان در شهرستان میامی افتتاح میشود.
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