به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم فرماندار میامی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی شهرستان، از بهره‌برداری مرحله نخست تصفیه‌خانه آب آشامیدنی کالپوش به مناسبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: آماده آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح هستیم.

وی با بیان اینکه تأمین آب آشامیدنی تصفیه‌شده محور اجرای این طرح است، افزود: با تکمیل دو فاز تصفیه‌خانه، آب آشامیدنی تصفیه‌شده برای شهر رضوان و روستاهای بخش کالپوش تأمین خواهد شد.

فرماندار میامی همچنین از اجرای دو طرح دیگر در حوزه تأمین آب روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: تأمین آب مورد نیاز روستاهای جودانه و فرومد، هدف اجرای این طرح‌ها است.

خرم با بیان اینکه یکی از این طرح‌ها طی ۴۰ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه تأمین آب سالم مورد نیاز مردم روستاهای مذکور را فراهم کند.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت در شهرستان میامی گفت: روز گذشته با حضور معاون استاندار سمنان، چهار نیروگاه سه‌مگاواتی نیز در شهرستان میامی افتتاح شد.

فرماندار میامی افزود: افتتاح مجتمع اداری با هدف ارتقای خدمت‌رسانی به مردم، از دیگر طرح‌هایی است که در هفته دولت امسال در شهرستان میامی به بهره‌برداری رسیده است.

خرم خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال در مجموع ۱۲۶ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از یک هزار میلیارد تومان در شهرستان میامی افتتاح می‌شود.