دغدغه آب شرب در پربارش ترین روستای استان سمنان/مردم کالپوش را دریابید

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل کمبود آب آشامیدنی در روستای کالپوش و همچنین روستاهای همجوار آن، معضلی جدید نیست و این منطقه سال هاست که در بحث کمبود آب شرب در مضیقه است.

مشکلات ناشی از کمبود آب در این منطقه مسئولان را برآن داشت تا از سال ۸۶ کلنگ احداث سد کالپوش را بر زمین بزنند تا شاید امیدها در دل مردمان سخت کوش این دیار قوت بگیرد اما متاسفانه این پروژه با وجود بهره برداری در زمان دولت پیش، مشکلات مردم ناحیه را مرتفع نساخت.

سد کالپوش از رودخانه های فصلی و چشمه های روستاهای بالادست نظیر نام نیک، قوشه دگرمان، توسط بندهای انحرافی احداث شده مشروب می شود، اما به این وجود مردم منطقه از لحاظ کیفیت آب شرب، هنوز تغییر محسوسی را در مصارف خانگی خود ندیده اند.

کیفیت آب شرب کالپوش مناسب نیست

یکی از اهالی روستای کالپوش با بیان اینکه آب شرب منطقه از کیفیت خوبی برخوردار نیست، می گوید: متاسفانه آب منطقه به هیچ وجه کیفیت خوراکی مناسب ندارد و این به مشکل بزرگی در بین خانواده ها تبدیل شده است.

مرتضی کریمی همچنین تاکید دارد: بنده فرزندی خردسال دارم که برای فرزندم آب آشامیدنی معدنی از فروشگاه ها تهیه می کنم.

وی می افزاید: به هیچ وجه شرب آب کالپوش را نه برای فرزند خود و نه برای کودکان دیگر عزیزان ساکن کالپوش توصیه نمی کنم.

یکی دیگر از اهالی این روستا نیز با تاکید بر عدم رعایت ملزومات بهداشتی توسط اداره آب و فاضلاب روستایی، می گوید: متاسفانه مدت زمانی است که در بین مردم کالپوش شایعه وجود عفونت و انگل در آب آشامیدنی رواج پیدا کرده است.

ع. ک در ادامه تاکید دارد: بسیاری از مردم عامل این شایعات و یا بی کیفیت بودن آب را عدم دلسوزی مسئولان می دانند.

وی می افزاید: مخازن نگهداری آب آشامیدنی روستای کالپوش به امان خدا رها شده اند و مسلما آلودگی های زیست محیطی فراوانی می تواند به داخل این آب ها سرایت کند.

یکی دیگر از اهالی کالپوش دراین باره می گوید: باید پیش از احداث سد مسیر انتقال آب آشامیدنی تغییر می کرد اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و همه لوله ها در زیر سد مدفون شد.

علی اکبر کریمی با تاکید بر مشکلات عدیده آبرسانی به کالپوش، اظهار دارد: خطوط انتقال آب چشمه سارها می توانست مشکل آب آشامیدنی ما را حل کند اما به ما گفتند این معضلات با احداث سد مرتفع می شود، حال متوجه شده ایم که نه تنها مشکلات ما حل نشد بلکه کیفیت آب شرب نیز از دست رفت.

وی ادامه می دهد: خطوط انتقال مدت ها آب شرب را در اختیار ما می گذاشتند اما متاسفانه از داشتن آنها بی بهره ایم.

لوله های انتقال آب زیر بستر سد قرار دارند

عضو شورای اسلامی روستای حسین آباد کالپوش با بیان اینکه متاسفانه طرح تغییر لوله کشی انتقال آب نیمه کاره باقی مانده است، می گوید: بعد از تعیین زمان احداث سد حسین آباد کالپوش، اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان یکی از اهالی روستا را به عنوان پیمانکار تغییر مسیر خطوط انتقال انتخاب کرد.

جواد ملائی تاکید دارد: قرار بود این پیمانکار نسبت به تغییر مسیر لوله کشی انتقال آب چشمه سارها به مخزن اصلی ذخیره آب روستا مبادرت ورزد اما علی رغم تمام تلاشهای به عمل آمده این مهم رخ نداد.

وی می افزاید: متاسفانه با وجود هزینه های فراوان، با آبگیری سد، تمامی لوله های انتقال که از قبل کار گذاشته شده بودند، زیر بستر سد قرار گرفتند.

آب شرب کالپوش آلوده است

سرپرست اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان میامی نیز در توضیح عوامل آلودگی آب کالپوش، می گوید: وجود فاضلاب روستای بالا دست و فیلتراسیون نامناسب در داخل مخازن منجر به آلودگی میکروبی آب شرب این روستا شده است.

آرمین فیروز بخت با اشاره به اقدامات انجام شده در بهبود آب آشامیدنی اظهار دارد: منطقه حسن آباد، فرهنگ آباد و حسین آباد، نسبت به نصب دستگاه کلر زنی گازی تجهیز شده اند.

وی می افزاید: مخزن پانزده متر مکعبی حسین آباد ضد عفونی شده و همچنین در محله حسن آباد دستگاه کلر زنی قطره ای نصب شده است.

فیروز بخت همچنین خاطرنشان می کند: آب شرب این روستا در روز سه نوبت کلر سنجی و بعد داخل مخزن می شود و استاندارد کلر زنی دو دهم تا هشت دهم پی پی ام است که میزان این معیار در روستا، در حد چهار دهم تا شش دهم نگه داشته شده است.

نصب فیلتر یکی از اقدامات موثر در بهبود کیفیت آب است

این مقام مسئول مشکل اصلی آب شرب این منطقه را شستشوی گل و املاح داخل مخزن می داند و تاکید دارد: نصب دو فیلتر در قسمت تحتانی و خروجی سد، که هر کدام هفت لیتر در ثانیه تصفیه می کند، از جمله اقداماتی است که در آینده نه چندان دور انجام خواهد شد.

فیروز بخت خاطر نشان می کند: با توجه به اینکه مصرف آب در تابستان بیشتر است مقرر شد که مجری سد با هماهنگی آب منطقه ای و مشاور یک فیلتر خروجی دیگر با ظرفیت تصفیه ۲۱ لیتر در ثانیه نیز اضافه کند.

وی ادامه می دهد: موضوع پروژه جمع آوری و تسفیه فاضلاب روستای بالا دست منطقه، از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی در زمره برنامه های بلند مدت اداره آبفار شهرستان میامی است.

آب شرب سالم دغدغه اصلی مردم کالپوش است

سرپرست دهیاری روستای حسین آباد کالپوش در خصوص کمبود آب شرب این روستا می گوید: یکی از دغدغه های مردم روستای حسین آباد کالپوش کمبود آب شرب است.

علیرضا براتی با بیان اینکه هنوز مشکل کیفیت آب شرب منطقه حل نشده است، اظهار دارد: با وجود تلاش مسئولان و احداث سد کالپوش، نیاز آب شرب مردم روستا از لحاظ کمّی برطرف شده است ولی از لحاظ کیفی در سطح استاندارد نیست.

وی ادامه می دهد: با استناد به آزمایش های شبکه بهداشت و اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان میامی، وجود آلودگی میکروبی، مقدار اندکی شیمیایی و مدفوع در آب شرب کالپوش تائید شده است.

سرپرست دهیاری روستای حسین آباد کالپوش، در توضیح علل آلودگی آب منطقه تاکید دارد: انتقال آب سد بدون تصفیه، به مخزن اصلی و شبکه آب شرب یکی از دلایل این امر است.

براتی خاطرنشان می کند: این موضوع در پیگیریهای لازم به اداره مربوطه منعکس شده است و متعاقب آن، این نقیصه تا حدودی مرتفع شده است.

وی می افزاید: نکته بعد در بحث آلودگی آب شرب منطقه، انتقال و ورود فاضلاب خانگی روستای بالا دست از طریق بند قوشه به داخل دریاچه سد مخصوصا در مواقع بارندگی و ایجاد سیلاب است که هیچ نظارتی بر این موضوع صورت نمی گیرد.

تخلیه فاضلاب یکی از عوامل آلودگی آب شرب کالپوش است

این مقام مسئول همچنین با اشاره به تخلیه چاه های جذبی روستای نام نیک توسط دستگاه های تخلیه در زمین های مجاور سد و خطوط انتقال، ابراز دارد: درست کردن آغل های نگه داری گوسفند در زمین های حاشیه سد توسط عشایر روستاهای نام نیک، نردین و حسین آباد نیز بر آلودگی آب شرب منطقه تاثیردارد.

براتی همچنین با تاکید بر عدم عمل به تعهد توسط پرسنل سد شرکت پانیل در خصوص اضافه کردن دستگاه فیلتراسیون، می گوید: یکی دیگر از عوامل آلودگی آب شرب، عدم ایجاد حوضچه پایین سد و انتقال آب تصفیه شده از عمق ۶۰ متری است.

سرپرست دهیاری حسین آباد کالپوش در توضیح اقدامات صورت گرفته برای رفع این مشکلات، می گوید: شستشوی کامل و کلرزنی سه منبع موجود در روستا و نصب دستگاه کلرنیاتور گازی یکی از اقدامات مسئولان در بهبود کیفیت آب شرب بوده است.

براتی با اشاره به قطع آب های بدون فیلتراسیون برای ورود به مخازن، اظهار دارد: فیلتر موجود در تاسیسات آب و فاضلاب کفاف مصرف روستا را نمی کرد لیکن مقداری از آب به صورت مستقیم با فیلتراسیون فاضلاب وارد مخزن می شد که این امر مشکلاتی را به وجود می آورد.

وی ادامه می دهد: طی بررسی های به عمل آمده اداره آب و فاضلاب روستایی اقدام به قطع این انشعاب کرده است و خوشبختانه این معضل تا حدودی برطرف شده است.

استاندار سمنان، چندی پیش در نشستی با حضور اهالی رسانه در شاهرود، با اشاره به موضوع احداث سد کالپوش تاکید کرد که می توان مازاد آب مصرفی مرد روستاهای منطقه حسین آباد را به شهرستان میامی و در نهایت شاهرود منتقل ساخت.

حال به نظر می رسد عدم کیفیت مناسب آب شرب در منطقه شمال میامی نه تنها انتقال آب این سد به شاهرود و میامی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، بلکه مشکلات آب شرب اهالی حسین آباد را نیز مرتفع نساخته است.

به نظر می رسد بی تدبیری برخی از مسئولان دولت دهم، در نهایت منجر به افتتاح سریع تر از موعد سد کالپوش، نه تنها مشکل آب شرب مردم را برطرف نساخت، بلکه معضلات ناشی از آلودگی آب شرب مردم را نیز به مشکلاتشان افزود.

در نهایت این مردم کالپوش هستند که چشم انتظار یاری مسئولان، ترجیه می دهند به همان شیوه سنتی سابق آب شرب خود را تامین کنند.

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گزارش از زهرا مجاور