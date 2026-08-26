«خورشید و باد» دو فرصت طلایی استان سمنان برای تولید برق پاک

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی سرخه شتاب گرفته و پروژه پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت غرب شهرستان نیز با هدف تقویت زیرساخت‌های شبکه برق منطقه به مناسبت هفته دولت کلنگ‌زنی شد؛ طرحی که در کنار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بخشی از برنامه استان سمنان برای تقویت زیرساخت‌های انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه به شمار می‌رود.

فرج‌الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با حمایت از بخش خصوصی، یکی از رویکردهای برنامه‌های استان سمنان است.

وی با اشاره به بهره‌وری مطلوب برخی نیروگاه‌های خورشیدی استان افزود: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه سمنان برای توسعه انرژی‌های پاک است.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: استان سمنان با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، در زمره مناطق مستعد کشور برای توسعه انرژی خورشیدی قرار دارد.

ایلیات با بیان اینکه در برخی موارد مزیت‌های استان موجب شده است تولید برق به ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها نزدیک شود، تأکید کرد: این موضوع یکی از مزیت‌های مهم استان برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

وی همچنین از تشکیل کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و زمینه هماهنگی و تسهیل فرآیند اجرای طرح‌های این حوزه را فراهم کرده است.

معاون استاندار سمنان افزود: تصمیمات کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر به صورت مستمر در سطح استان و وزارت کشور پیگیری و گزارش می‌شود.

ایلیات با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان در زمینه تولید انرژی‌های پاک خاطرنشان کرد: سمنان از نظر تابش مناسب خورشید، ظرفیت بالای انرژی بادی و برخورداری از اراضی مستعد، از استان‌های دارای مزیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب استفاده شود.