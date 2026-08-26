به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهان، نام طرح توسن برای بهینهسازی مصرف انرژی و کسب درآمد از طریق صرفهجویی است و با ارائه پاداشهای نقدی و غیرنقدی به مشترکان گاز، مشوقهایی برای صرفهجویی در مصرف انرژی در نظر میگیرد. نتیجه این فعالیت تا کنون صدور ۵ میلیون گواهی صرفهجویی مربوط به دوران اوج مصرف گاز سال ۱۴۰۴ بوده و این اولین بار است گواهی صرفهجویی به یک شرکت کارور انرژی تعلق میگیرد. با ارائه مجوز کارور انرژی به شرکتهای خصوصی، اکنون مهان به عنوان یک شرکت خصوصی از جدیدترین روشهای و با کمک هوش مصنوعی و مدلهای یادگیری ماشین، توانسته مصرف گاز کاربران را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
براساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، توسن اعلام کرده در راستای قراردادهای همکاری مشترک برای بهینهسازی مصرف گاز با استانهای مختلف کشور، به میزان پنج میلیون متر مکعب گواهی صرفهجویی انرژی را بعد از تایید شرکت ملی گاز دریافت کرده است که ارزش روز آن در بورس انرژی برابر با حدود ۱۵۷ میلیارد تومان است.
مهان چطور کار میکند؟
فرآیند کار مهان به این صورت است که کاربران به صورت روزانه با عکس گرفتن از کنتور گاز، میزان مصرف انرژی را در اپلیکیشن ثبت میکنند. مهان با استفاده از دادههای تاریخی مصرف، اقلیم سردسیری یا گرمسیری، شرایط آب و هوایی و دیگر متغیرها، الگویی را به عنوان الگوی مصرف بهینه به کاربر پیشنهاد میکند و در صورت رعایت این الگوی مصرف، به کاربر پاداش تعلق میگیرد. این پاداش هم در قالب شارژ کیف پول نقدی و هم در قالب جایگزینی تجهیزات فرسوده و پرمصرف با تجهیزات استاندارد و کممصرف ارائه میشود که منجر به صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی خواهد شد. با تحقق این صرفهجویی و طی کردن فرآیندهای صحتسنجی توسط شرکتهای گاز استانی، گواهی صرفهجویی انرژی صادر شده و در اختیار مهان قرار میگیرد تا از فروش آن، منابع لازم برای ارائه پاداش به دیگر کاربران و صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی فراهم شود.
آنچه باید در باره گواهی صرفهجویی انرژی بدانید
اوراق گواهی صرفهجویی انرژی یک ابزار کلیدی برای ارزشگذاری صرفهجویی و بهینهسازی مصرف است. «صگاز۰۴او» که ۵ میلیون برگه از آن به مهان تعلق گرفته؛ از نمونه همین اوراق است که نشان دهنده صرفهجویی انجام شده در مصرف گاز در سال ۱۴۰۴ و مربوط به دوران اوج مصرف است. به طور کلی دو دسته اوراق گواهی در بورس انرژی عرضه میشود که یکی مربوط به دوران اوج مصرف و دیگری مربوط به دوران غیر اوج مصرف است. این سازوکار که در برنامه هفتم پیشرفت تعیین شده، باعث میشود صرفهجویی انرژی ارزشگذاری شده و بتوان از طریق آن ضمن تشویق به صرفهجویی، امکان تامین انرژی پایدار برای صاحبان این اوراق را فراهم میکند. به عبارتی صنایعی که نیاز به پایداری انرژی دارند، میتوانند با خرید این اوراق از بورس انرژی و تامین مالی چرخه صرفهجویی انرژی، در ساعات اوج مصرف همچنان از گاز برای متوقف نشدن چرخه خود استفاده کنند.
۵۵ میلیون متر مکعب صرفهجویی؛ هدف مهان در سال ۱۴۰۵
براساس هدفگذاریهای انجام شده برای فعالیت مهان در سالهای پیش رو، پیشبینی شده تا پایان سال ۱۴۰۵ و به شرط پیادهسازی پیشنیازهای پلتفرمی، تعداد کاربران مهان در استان یزد به بیش از ۳۰۰ هزار مشترک برسد و در مجموع بیش از ۵۵ میلیون متر مکعب صرفهجویی در دوران اوج مصرف گاز اتفاق بیافتد. ضمن اینکه مهان تاکنون قراردادهای همکاری مشترکی را با شرکتهای گاز استان همدان، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، فارس، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسانده که نشان از توسعه فعالیتهای این طرح به دیگر استانها دارد و میتواند در دوران اوج مصرف گاز سال ۱۴۰۵ که از پاییز آغاز خواهد شد، تاثیر فراتری در صرفهجویی مصرف گاز داشته باشد.
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