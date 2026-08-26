به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین هفته از لیگ برتر فوتبال کشور روزهای ۶ و ۷ شهریور در شهرهای مختلف ایران پیگیری خواهد شد.

تیم فوتبال سپاهان از ساعت ۱۹:۳۰ جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان تیم گلگهر سیرجان است؛ میثم حیدری به همراه علی احمدی، حسین مرادی و هادی علی نیافرد داوران این دیدار هستند، سیدحسین حسینی و ریحانه شیرازی داوران VAR خواهند بود، یدالله جهانبازی نیز ناظر داوری است.

ذوب‌آهن نیز شنبه ۷ شهریور از ساعت ۱۹ مهمان فجرسپاسی شیراز خواهد بود؛ میثم عباسپور داور این بازی است و مهدی سیفی، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ وحید زمانی و علی احمدی داوران VAR هستند و حسین خانبان ناظر داوری است.