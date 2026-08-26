به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و تأمین آب مورد نیاز باغات، ۲۵ کیلومتر لوله پلیاتیلن برای آبرسانی به باغات استان توزیع شده است.
وی تصریح کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری و اجرای طرحهای مدیریت منابع آب موجب شده است راندمان آبیاری در استان به ۵۹ درصد برسد که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع آب، اصلاح و بهسازی شبکههای آبرسانی، استفاده از روشهای نوین آبیاری و مدیریت علمی منابع آب، از مهمترین اقدامات برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی به شمار میرود.
ذاکری ادامه داد: از مجموع حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی آبی چهارمحال و بختیاری، تاکنون ۷۳ هزار و ۵۰۰ هکتار به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
وی یادآور شد: این میزان بیانگر توسعه قابل توجه روشهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان و حرکت بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سمت افزایش بهرهوری آب، کاهش هدررفت منابع، مقابله با آثار خشکسالی و پایداری تولید است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تداوم اجرای این طرحها، بهویژه با تکمیل مطالعات و طراحی انجامشده برای ۵ هزار هکتار از اراضی، میتواند زمینه افزایش سطح اراضی مجهز به سامانههای نوین آبیاری و ارتقای بهرهوری منابع آب در بخش کشاورزی استان را بیش از پیش فراهم کند.
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