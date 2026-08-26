  1. سیاست
  2. دولت
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

پزشکیان در جمع صاحب‌نظران اقتصادی تأکید کرد؛

استفاده از ظرفیت نخبگان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها/ مهار تورم در اولویت

استفاده از ظرفیت نخبگان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها/ مهار تورم در اولویت

رئیس‌جمهور در دومین نشست دوره‌ای با اقتصاددانان در بانک مرکزی، بر تداوم پایش شاخص‌های ارزی و مالی، کاربست نظرات کارشناسی و گفت‌وگوی شفاف با مردم درباره اقتصاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای با حضور مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالرضا همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و جمعی از استادان برجسته دانشگاهی در حوزه اقتصاد، آخرین وضعیت شاخص‌های کلان پولی، ارزی و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک در جریان روند تصمیم‌سازی‌های این نهاد قرار گرفت.

پزشکیان در دومین نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان و جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی کشور حضور پیدا کرد.

این نشست که در پی اعلام کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه کشورمان به مدت ۳ ساعت در محل بانک مرکزی برگزار شد، در جریان آن اقتصاددانان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درخصوص نحوه مقابله با موانع تجاری و مدیریت شرایط جدید اقتصادی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، سیاست‌های پولی و ارزی، مسائل مربوط به تجارت و مراودات اقتصادی، مدیریت بنگاه‌ها و دیگر مسائل مرتبط را بیان کردند.

در این جلسه، گزارش‌های مبسوطی درباره اوضاع بازار ارز، حجم نقدینگی، تراز پرداخت‌های بین‌المللی، راهبردهای تنظیم‌گری پولی و نیز اقدامات عملیاتی برای هدایت اقتصاد کشور در فضای جنگ و دوران پس از آن ارائه شد و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم، فرآیند سیاست‌گذاری و شیوه اجرای برنامه‌های اقتصادی را برای کنترل بازار و نظارت بر وضعیت معیشتی مردم ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن را واکاوی کرد.

مدیریت بازار ارز و پول مستلزم هم‌افزایی میان نهاد سیاست‌گذار پولی، دولت و سایر ارکان اقتصادی کشور است

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و فشارهای خارجی، بر لزوم استمرار ثبات اقتصادی و مهار انتظارات تورم تأکید کرد: مدیریت بازارهای کلیدی، به‌ویژه بازار ارز و پول، در چنین اوضاعی مستلزم انسجام و هم‌افزایی کامل میان نهاد سیاست‌گذار پولی، دولت و سایر ارکان اقتصادی کشور است.

پزشکیان در این نشست ضمن استقبال از ایده‌ها و پیشنهادهای اقتصادی مطرح شده، بر لزوم حمایت و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان اقتصادی تأکید کرد. رئیس‌جمهور همچنین خواستار برگزاری مستمر این جلسات و عملی‌سازی ایده‌های مطرح‌شده توسط صاحب‌نظران اقتصادی در زمینه‌های پولی، ارزی و بانکی شد.

وی استفاده از نظرات و ایده‌های راهگشای نخبگان دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: دولت در پروژه‌ها و مسائل مختلف از ظرفیت دانشگاهیان و اساتید دانشگاه بهره می‌برد. یکی از این مسائل مهم مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی است که نیاز است اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی، مشورت‌های لازم را به مجموعه اقتصادی دولت ارائه کنند.

رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر گفت‌وگوی صریح و صادقانه با مردم، شفاف‌سازی مسائل مختلف اقتصادی را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: بیان نظرات و ارائه تحلیل‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی در رسانه‌ها بایستی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه صورت گیرد تا به مدیریت صحیح افکار عمومی کمک کند.

رئیس‌جمهور ضمن تشکر از مجموعه بخش‌های دولتی و خصوصی که به رغم همه مشکلات و سختی‌ها در این جهاد اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم و ثبات بازارها تلاش می‌کنند، قدردانی کرد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است ولی در عین حال محکم در مقابل فشارهای اقتصادی همچنان که تاکنون ایستاده‌ایم و می‌ایستیم و با تمهیداتی که بخش‌های اقتصادی دولت پیش‌بینی کرده‌اند، آمریکا همان‌طور که در جنگ ضمن رشادت نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی مردم نتوانست کاری از پیش ببرد، در این مرحله نیز با فشار اقتصادی طرفی نخواهد بست.

کد مطلب 6928421
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها