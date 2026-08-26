پروازهای مستقیم مسیر ارومیه–شیراز و مشهد برقرار شد

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پروازها در مسیر ارومیه–شیراز و مشهد و بالعکس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از فرودگاه ارومیه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه پروازی روز های یک شنبه ساعت ۶ صبح از شیراز به مقصد ارومیه پرواز کرده و پس از ورود به فرودگاه شهید باکری ارومیه، ساعت ۸:۳۰ صبح این فرودگاه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۱۱:۳۰ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام شده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۱۴:۱۵ این فرودگاه را به مقصد شیراز ترک خواهد کرد.

طهماسبی گفت: همچنین روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شیراز به مقصد ارومیه پرواز خواهد کرد و پس از ورود به ارومیه ساعت ۱۹ ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد و در مسیر برگشت نیز پرواز ساعت ۲۱ فرودگاه مشهد را به مقصد ارومیه ترک خواهد کرد و پس از ورود به ارومیه بامداد پنج شنبه ساعت ۰۰:۴۵ فرودگاه ارومیه را به مقصد شیراز ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان ‌غربی با اشاره به روند شکل‌گیری این مسیر پروازی اظهار کرد: برقراری پروازهای ارومیه–شیراز و مشهد در پی برگزاری جلسه مشترک با اتاق بازرگانی استان و آژانس‌های مسافرتی و با حمایت و مشارکت اتاق بازرگانی استان در تأمین بخشی از ظرفیت پروازی محقق شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استقبال شهروندان و مسافران از این مسیر افزود: تداوم و توسعه پروازهای برنامه‌ای در مسیر ارومیه–شیراز و مشهد، در گرو استقبال و همراهی مسافران است و میزان استقبال از این پروازها نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار و تقویت این مسیر پروازی خواهد داشت.