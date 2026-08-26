به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه شهدای کارمند کردستان که در اردوگاه فرهنگی امام علی(ع) روستای قار سنندج برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهدای کارمند اظهار کرد: این شهدا در شرایط دشوار دوران دفاع مقدس، مسئولیت اداری و اجتماعی خود را با روحیه‌ای سرشار از تعهد و انگیزه دنبال کردند و رفتار آنان می‌تواند معیار مناسبی برای کارمندان امروز باشد.

وی افزود: شهیدان کارمند از اعتماد به نفس، اراده و صبر بالایی برخوردار بودند و در کنار این ویژگی‌ها، پاکی نگاه و سلامت در عمل موجب شد نام و یاد آنان در میان مردم ماندگار شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در نظام اداری گفت: کاهش انگیزه و خستگی از کار، از جمله مسائلی است که می‌تواند روند خدمت‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی را با مشکل مواجه کند.

پورذهبی ادامه داد: زمانی که یک کارمند هدف و انگیزه کافی برای انجام وظایف خود نداشته باشد، نه‌تنها بهره‌وری مجموعه کاهش می‌یابد، بلکه ممکن است فرآیند رسیدگی به امور مردم نیز با کندی و مشکل مواجه شود.

وی راه تقویت روحیه خدمت را توجه دوباره به الگوهای رفتاری شهدا دانست و عنوان کرد: شهدا در سخت‌ترین موقعیت‌ها، مسئولیت خود را رها نکردند و ایمان، تعهد و روحیه فداکاری را بر دشواری‌های موجود غلبه دادند.

اعتماد به نفس و اراده سرمایه نظام اداری

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس بیان کرد: روحیه‌ای که رزمندگان را در میدان‌های دشوار به پیش می‌راند، می‌تواند در شرایط امروز نیز منشأ تحول باشد.

پورذهبی خاطرنشان کرد: اعتماد به نفس، اراده و باور به توانایی‌های خود از جمله مؤلفه‌هایی است که در دوران دفاع مقدس زمینه موفقیت کشور را فراهم کرد و امروز نیز کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای عبور از مشکلات به چنین روحیه‌ای نیاز دارند.

وی تأکید کرد: کارمند تراز انقلاب اسلامی باید علاوه بر تخصص و مسئولیت‌پذیری، سلامت در رفتار و عمل را نیز مورد توجه قرار دهد و پاک‌دستی را به عنوان یک اصل اساسی در مسیر خدمت به مردم دنبال کند.

ضرورت انتقال فرهنگ شهدا به نسل جدید

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان تأکید کرد و گفت: شرایط امروز کشور مسئولیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی را سنگین‌تر کرده است.

پورذهبی افزود: برای عبور از مسائل و دشواری‌های پیش رو، توجه به سیره شهدای کارمند و تبدیل ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی آنان به الگوی عملی در محیط‌های اداری ضروری است.

وی یادآور شد: فرهنگ ایثارگری زمانی می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد که از سطح یادبودها فراتر رفته و در رفتار و عملکرد روزمره مسئولان و کارکنان نمود پیدا کند.