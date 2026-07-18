پورذهبی: اخلاص و خدمت برای خدا راز ماندگاری رهبر شهید بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان سقز با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای شهرستان سقز و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: برگزاری این مراسم‌ها زمانی ارزشمند است که بتوانیم سیره، منش و آموزه‌های شهدا را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بگیریم.

وی با قدردانی از حضور مردم، مسئولان، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، نیروهای نظامی و انتظامی، مرزبانان و روحانیون در این مراسم، افزود: هدف از برگزاری این آیین‌ها تنها بزرگداشت نام شهدا نیست، بلکه باید ویژگی‌های شخصیتی و عملی آنان برای نسل امروز تبیین شود.

محبوبیت رهبر شهید حاصل اخلاص و خدمت بود

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به محبوبیت رهبر شهید گفت: باید پرسید چه ویژگی‌هایی سبب می‌شود شخصیتی با وجود سال‌ها حضور در مسئولیت، همچنان محبوب و مورد احترام مردم باشد و میلیون‌ها نفر با عشق و ارادت در مراسم تشییع او حضور یابند.

پورذهبی ادامه داد: پاسخ این سؤال را باید در ساده‌زیستی، تقوا، معنویت، مجاهدت، علم، خدمت صادقانه به مردم و اخلاص در عمل جست‌وجو کرد؛ ویژگی‌هایی که موجب شد هرچه زمان گذشت، جایگاه و محبوبیت این شخصیت در میان مردم بیش از پیش افزایش یابد.

وی تأکید کرد: مسئولان نیز اگر می‌خواهند در دل مردم ماندگار شوند، باید خدمت را برای رضای خدا انجام دهند و اخلاص را سرلوحه همه اقدامات خود قرار دهند.

انسان مؤمن تنها در برابر خدا تسلیم است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با استناد به آیه ۱۱۲ سوره بقره، اخلاص و تسلیم در برابر خداوند را رمز سعادت انسان دانست و اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید هر کس خود را تسلیم خداوند کند و اهل احسان و نیکوکاری باشد، پاداش او نزد پروردگار محفوظ است و ترس و اندوهی نخواهد داشت.

وی افزود: انسان مؤمن باید همه رفتار، گفتار، مسئولیت‌ها، تصمیم‌ها و خدمات خود را تنها برای رضای الهی انجام دهد و هیچ انگیزه‌ای جز انجام تکلیف الهی نداشته باشد.

پورذهبی تصریح کرد: اگر خدمت به مردم برای خدا باشد، حتی کوچک‌ترین مسئولیت نیز ارزشمند خواهد بود و پاداش آن را خداوند متعال خواهد داد، نه آنکه انسان همواره در انتظار تقدیر و تشکر دیگران باشد.

ایران اسلامی با تکیه بر ایمان و مقاومت مقتدر مانده است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به تحولات منطقه و دشمنی‌های استکبار جهانی گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و تبعیت از رهبری توانسته است در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: اسلام، دین عزت، استقلال و مقاومت است و جامعه اسلامی زمانی سربلند خواهد بود که با روحیه جهادی، خدمت خالصانه و اعتماد به وعده‌های الهی مسیر خود را ادامه دهد.

پورذهبی با بیان اینکه پیشرفت‌های امروز کشور حاصل مجاهدت شهدا و ایثار ملت ایران است، خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات، جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کرده و این مسیر با اتکا به ایمان، وحدت و همدلی ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با دعا برای عزت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی، تأکید کرد: به برکت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، مجاهدت نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، دشمنان هرگز به اهداف خود نخواهند رسید و ملت ایران با توکل به خداوند مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.