مبلغ دینی با دانش افزایی و ارتباط مؤثر زمینه جذب مردم را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در دیدار با کارکنان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان و رؤسای ادارات تابعه که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک این روز، از تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی این مجموعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: این مجموعه خود را مسئول جهاد تبیین در میان اقشار مختلف جامعه می‌داند و باید با برنامه‌ریزی دقیق و شناخت نیازهای روز جامعه، در این مسیر حرکت کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد امام راحل، شهدا و شهدای جنگ ۱۲ روزه، از اقدامات و تلاش‌های مجموعه تبلیغات اسلامی استان به‌ویژه در برنامه‌های میدانی و فرهنگی تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه با اشاره به روایتی از امام جواد(ع) درباره عوامل جلب محبت، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که انسان را در میان مردم محبوب می‌کند، انصاف در معاشرت است؛ انسان باید در سخن گفتن، قضاوت کردن و رفتار با دیگران، عدالت و انصاف را رعایت کند.

وی افزود: دومین عامل، همراهی و همدردی با مردم در سختی‌هاست؛ چراکه انسان‌ها در روزهای دشوار بیش از هر زمان دیگری به یاری و همراهی یکدیگر نیاز دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، همراهی با معنویت و داشتن قلب سلیم را سومین عامل جلب محبت دانست و تصریح کرد: کسانی که در مسیر تبلیغ دین فعالیت می‌کنند باید پیش از هر چیز خودشان در مسیر رشد معنوی و اخلاقی حرکت کنند.

لزوم خودسازی فعالان فرهنگی

وی با تأکید بر ضرورت خودسازی فعالان فرهنگی عنوان کرد: نماز با حضور قلب، تهذیب نفس، سحرخیزی و بهره‌گیری از معارف اخلاقی، پایه‌های اصلی اثرگذاری در عرصه تبلیغ است؛ چراکه انسان تا زمانی که خود را نسازد، نمی‌تواند دیگران را هدایت کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی بر اهمیت دانش‌افزایی و مطالعه مستمر برای مبلغان تأکید کرد و گفت: مبلغ باید همواره معرفت و آگاهی خود را افزایش دهد و برای سخن گفتن با مردم، محتوای تازه و متناسب با نیاز جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: نباید از فضای امروز جامعه غفلت کرد؛ چراکه در اتفاقات مختلف، از دوران دفاع مقدس تا حوادث اخیر، ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، جوانان باانگیزه و نیروهای جهادی خود را نشان داده‌اند.

در پایان این دیدار، مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نیز ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی این مجموعه ارائه کرد و گفت: بسیاری از روحانیون و فعالان فرهنگی استان با روحیه جهادی و بدون انتظار، در عرصه‌های مختلف تبلیغی و اجتماعی فعالیت می‌کنند.