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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

مبلغ دینی با دانش افزایی و ارتباط مؤثر زمینه جذب مردم را فراهم کند

مبلغ دینی با دانش افزایی و ارتباط مؤثر زمینه جذب مردم را فراهم کند

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: فعالان فرهنگی و تبلیغی باید با تقویت معنویت، افزایش دانش و توجه به شرایط روز جامعه، زمینه اثرگذاری بیشتر در میان اقشار مختلف مردم را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در دیدار با کارکنان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان و رؤسای ادارات تابعه که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک این روز، از تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی این مجموعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: این مجموعه خود را مسئول جهاد تبیین در میان اقشار مختلف جامعه می‌داند و باید با برنامه‌ریزی دقیق و شناخت نیازهای روز جامعه، در این مسیر حرکت کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد امام راحل، شهدا و شهدای جنگ ۱۲ روزه، از اقدامات و تلاش‌های مجموعه تبلیغات اسلامی استان به‌ویژه در برنامه‌های میدانی و فرهنگی تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه با اشاره به روایتی از امام جواد(ع) درباره عوامل جلب محبت، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که انسان را در میان مردم محبوب می‌کند، انصاف در معاشرت است؛ انسان باید در سخن گفتن، قضاوت کردن و رفتار با دیگران، عدالت و انصاف را رعایت کند.

وی افزود: دومین عامل، همراهی و همدردی با مردم در سختی‌هاست؛ چراکه انسان‌ها در روزهای دشوار بیش از هر زمان دیگری به یاری و همراهی یکدیگر نیاز دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، همراهی با معنویت و داشتن قلب سلیم را سومین عامل جلب محبت دانست و تصریح کرد: کسانی که در مسیر تبلیغ دین فعالیت می‌کنند باید پیش از هر چیز خودشان در مسیر رشد معنوی و اخلاقی حرکت کنند.

لزوم خودسازی فعالان فرهنگی

وی با تأکید بر ضرورت خودسازی فعالان فرهنگی عنوان کرد: نماز با حضور قلب، تهذیب نفس، سحرخیزی و بهره‌گیری از معارف اخلاقی، پایه‌های اصلی اثرگذاری در عرصه تبلیغ است؛ چراکه انسان تا زمانی که خود را نسازد، نمی‌تواند دیگران را هدایت کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی بر اهمیت دانش‌افزایی و مطالعه مستمر برای مبلغان تأکید کرد و گفت: مبلغ باید همواره معرفت و آگاهی خود را افزایش دهد و برای سخن گفتن با مردم، محتوای تازه و متناسب با نیاز جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: نباید از فضای امروز جامعه غفلت کرد؛ چراکه در اتفاقات مختلف، از دوران دفاع مقدس تا حوادث اخیر، ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، جوانان باانگیزه و نیروهای جهادی خود را نشان داده‌اند.

در پایان این دیدار، مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نیز ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی این مجموعه ارائه کرد و گفت: بسیاری از روحانیون و فعالان فرهنگی استان با روحیه جهادی و بدون انتظار، در عرصه‌های مختلف تبلیغی و اجتماعی فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 6867703

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