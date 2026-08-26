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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

ترانشه حاجی‌آباد با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد

ترانشه حاجی‌آباد با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: ترانشه حاجی‌آباد با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ترانشه حاجی‌آباد همزمان با هفته دولت با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در این آیین اظهار کرد: ترانشه حاجی‌آباد یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار استان است که عملیات اجرایی آن در سال‌های گذشته آغاز شده بود، اما به دلایل فنی و مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی، روند تکمیل آن به طول انجامید.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات مؤثر وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های مستمر در سطح استان، امروز شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه هستیم.

صادقی‌پور با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این پروژه، تنها ترانشه ریزشی شهرستان حاجی‌آباد است که با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده و نقش مهمی در ایمن‌سازی و بهبود یکی از محورهای مواصلاتی مهم استان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: این مسیر، ارتباط در کریدور شمال به جنوب کشور را برقرار می‌کند و به دلیل تردد حجم قابل توجهی از خودروهای سنگین، تسریع در اجرای عملیات و رفع مشکلات این محور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه، جلسات و هماهنگی‌های متعددی در سطوح ملی و استانی انجام شد و منابع مالی مورد نیاز نیز از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان و همچنین منابع سازمان برنامه و بودجه تأمین شد که در نهایت زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح را فراهم کرد.

صادقی‌پور بهره‌برداری از ترانشه حاجی‌آباد را گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در این محور دانست و تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی با توجه به نقش هرمزگان در شبکه ارتباطی کشور، از اولویت‌های مهم مدیریت استان است.

کد مطلب 6928561

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