به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ترانشه حاجی‌آباد همزمان با هفته دولت با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در این آیین اظهار کرد: ترانشه حاجی‌آباد یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار استان است که عملیات اجرایی آن در سال‌های گذشته آغاز شده بود، اما به دلایل فنی و مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی، روند تکمیل آن به طول انجامید.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات مؤثر وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های مستمر در سطح استان، امروز شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه هستیم.

صادقی‌پور با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این پروژه، تنها ترانشه ریزشی شهرستان حاجی‌آباد است که با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده و نقش مهمی در ایمن‌سازی و بهبود یکی از محورهای مواصلاتی مهم استان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: این مسیر، ارتباط در کریدور شمال به جنوب کشور را برقرار می‌کند و به دلیل تردد حجم قابل توجهی از خودروهای سنگین، تسریع در اجرای عملیات و رفع مشکلات این محور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه، جلسات و هماهنگی‌های متعددی در سطوح ملی و استانی انجام شد و منابع مالی مورد نیاز نیز از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان و همچنین منابع سازمان برنامه و بودجه تأمین شد که در نهایت زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح را فراهم کرد.

صادقی‌پور بهره‌برداری از ترانشه حاجی‌آباد را گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در این محور دانست و تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی با توجه به نقش هرمزگان در شبکه ارتباطی کشور، از اولویت‌های مهم مدیریت استان است.