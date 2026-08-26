استقلال خوزستان ۴ بازیکن جدید جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت ترکیب آبیپوشان دیار کارون برای فصل پیشرو، مجتبی حقدوست هافبک باتجربه خوزستانی با نظر امیر خلیفهاصل به این تیم پیوست. حقدوست سابقه بازی در تیمهای استقلال تهران، فولاد خوزستان، ذوبآهن و پیکان را در کارنامه دارد و اکنون بار دیگر به فوتبال خوزستان بازگشته است.
همچنین فرزاد جعفری مدافع و وینگر راست باتجربه خوزستانی نیز پس از توافق با باشگاه به جمع شاگردان امیر خلیفهاصل اضافه شد. جعفری که پیشینه بازی در تیمهای استقلال اهواز، فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان و مس کرمان را دارد، بازگشتی دوباره به استقلال خوزستان داشته است.
در ادامه فعالیتهای نقلوانتقالاتی باشگاه، محمدامین رضایی دروازهبان باتجربه که سابقه ثبت ۸۵ کلینشیت در ۱۸۶ بازی لیگ برتر و لیگ یک را دارد، با نظر کادر فنی به این تیم پیوست. رضایی سابقه حضور در تیمهای نساجی مازندران، مس کرمان، پیکان و شمسآذر قزوین را در کارنامه خود ثبت کرده است.
علاوه بر این، محمد سلطانیمهر هافبک ۲۷ ساله که سابقه حضور در تیمهای ملی پایه و جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ را دارد، بار دیگر به جمع آبیپوشان دیار کارون بازگشت. سلطانیمهر که توانایی بازی در پستهای هافبک میانی و هافبک دفاعی را دارد، پیش از این در تیمهای سایپا، ذوبآهن و نساجی مازندران به میدان رفته است.
این تغییرات و جذب بازیکنان جدید با هدف حضوری قدرتمند در فصل پیشرو صورت گرفته است و باشگاه استقلال خوزستان امیدوار است با اتکا به تجربه این بازیکنان، روند موفقیتآمیزی را در مسابقات پیشرو تجربه کند.
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