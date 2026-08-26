سلامت و امنیت غذایی؛ خط قرمز جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

علیرضا دهمرده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلامت و امنیت غذایی خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع در استان نیز به عنوان یک رسالت اساسی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: نمی‌توان امنیت غذایی را بدون سلامت یا سلامت را بدون امنیت غذایی در نظر گرفت، بنابراین هر اتفاقی که در حوزه تولید، تأمین و توزیع رخ می‌دهد باید با رعایت این دو اصل همراه باشد.

وی ادامه داد: فرآیند تأمین، ذخیره‌سازی، راهبری و پایش کیفی نهاده‌های دامی و پروتئینی کاملاً فنی و مبتنی بر اصول علمی است و در بسیاری از موارد نیز پروتکل‌های بین‌المللی و توافقات میان کشورها باید رعایت شود.

دهمرده تصریح کرد: برای واردات محصولات کشاورزی نیز شرایط و ضوابط مشخصی میان کشورها وجود دارد و محصولاتی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شوند، بر اساس مستندات آزمایشگاهی و مقررات مربوطه کنترل می‌شوند.

وی گفت: در مبادی ورودی، سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع قانونی تأیید سلامت فرآورده‌های خام دامی حضور دارد و سازمان حفظ نباتات، قرنطینه‌ها، غذا و دارو و سازمان استاندارد نیز در فرآیندهای نظارتی و کنترلی نقش دارند.