سلامت و امنیت غذایی؛ خط قرمز جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

علیرضا دهمرده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلامت و امنیت غذایی خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع در استان نیز به عنوان یک رسالت اساسی دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: نمیتوان امنیت غذایی را بدون سلامت یا سلامت را بدون امنیت غذایی در نظر گرفت، بنابراین هر اتفاقی که در حوزه تولید، تأمین و توزیع رخ میدهد باید با رعایت این دو اصل همراه باشد.
وی ادامه داد: فرآیند تأمین، ذخیرهسازی، راهبری و پایش کیفی نهادههای دامی و پروتئینی کاملاً فنی و مبتنی بر اصول علمی است و در بسیاری از موارد نیز پروتکلهای بینالمللی و توافقات میان کشورها باید رعایت شود.
دهمرده تصریح کرد: برای واردات محصولات کشاورزی نیز شرایط و ضوابط مشخصی میان کشورها وجود دارد و محصولاتی که به صورت رسمی وارد کشور میشوند، بر اساس مستندات آزمایشگاهی و مقررات مربوطه کنترل میشوند.
وی گفت: در مبادی ورودی، سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع قانونی تأیید سلامت فرآوردههای خام دامی حضور دارد و سازمان حفظ نباتات، قرنطینهها، غذا و دارو و سازمان استاندارد نیز در فرآیندهای نظارتی و کنترلی نقش دارند.
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