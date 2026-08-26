جمشید رخشانینسب، در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموع اعتبار پروژههایی که امسال در زاهدان به بهرهبرداری میرسند یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، حدود سههزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
فرماندار زاهدان افزود: بخشی از این پروژهها در حوزه آب و انرژی و بخش دیگری در زمینه کشاورزی و سایر حوزههای اثرگذار شهرستان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به رشد قابل توجه جمعیت این شهرستان طی ۱۰ سال گذشته بیان کرد: علاوه بر جمعیت ساکن، روزانه جمعیت شناوری از نقاط مختلف سیستان و بلوچستان برای دریافت خدمات درمانی و استفاده از امکانات به زاهدان مراجعه میکنند.
رخشانی نسب ادامه داد: افزایش جمعیت و گستردهتر شدن خدمات مورد نیاز، ضرورت برنامهریزی متناسب با شرایط موجود را افزایش داده است؛ با این حال زاهدان همچنان در برخی حوزهها با کاستیهای جدی مواجه است.
وی کمبود منابع آب را یکی از مشکلات اساسی زاهدان عنوان کرد و گفت: میزان منابع آبی موجود با جمعیت شهر تناسب ندارد و کاهش منابع آب طی سالهای گذشته، مدیریت مصرف و تأمین آب پایدار را به یکی از مسائل مهم شهرستان تبدیل کرده است.
فرماندار زاهدان برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی را از عوامل کاهش منابع آبی دانست و اظهار کرد: اجرای اقدامات آبخیزداری در مناطق بالادست میتواند هنگام بارندگی و وقوع سیلاب، به مدیریت منابع و تقویت ذخایر آبی کمک کند.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی باید منابع آب به شکل عادلانه مورد استفاده قرار گیرد و مدیریت مصرف برای تأمین نیاز مناطق مختلف و مردم با مشارکت همگانی دنبال شود.
رخشانی نسب همچنین از تشکیل جلسات پایش مصرف در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: مدیریت مصرف در بخشهای آب، برق و سوخت در حال پیگیری است و میزان صرفهجویی دستگاههای اجرایی، بخشهای تجاری و اصناف نیز در همین چارچوب مورد بررسی قرار میگیرد.
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