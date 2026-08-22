اتابک: مزیت تولید نباید به دلیل ناترازی انرژی از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در بیستوپنجمین همایش ملی صنعت سبز و آیین معرفی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و تبریک سالگرد آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، اظهار کرد: اگر امروز بخواهیم درباره مفاهیم توسعه صحبت کنیم، قطعاً دو نگاه توسعه صنعت و محیط زیست با هم دارند؛ این دو نگاه در اکثر اوقات با هم فاصلههای معناداری داشتهاند، اما امروز واقعاً شرایط به نوع دیگری است.
وی افزود: نه صنعت بدون یک محیط زیست سالم قادر است که یک صنعت پایدار باشد و نه محیط زیست بدون یک صنعت بهرهور و فناور میتواند یک محیط زیست سالم را برای کشور به همراه بیاورد. به عبارت دیگر، هر دوی این دو مکمل یکدیگر هستند و باید به نحوی عمل شود که این تکمیل با توجه به روندی که در دولت چهاردهم برای آن برنامهریزی شده، انشاءالله بتواند به بار بنشیند و شما عزیزان به عنوان صنعتگران سبز، معدنکاران سبز و کارآفرینان سبز از مزایای آن استفاده کنید.
اتابک ادامه داد: امروز معیار رقابت در صنعت فقط میزان تولید نیست، بلکه نگاه به میزان آب، میزان انرژی که مصرف میکنیم، نحوه استفادهای که از برگشت پسماند میکنیم و هزاران آیتم دیگر مدنظر است. بنابراین تولید در پروسه جلو رفتن خودش تغییراتی کرده که این تغییرات همان مواردی است که من عرض میکنم و باید محیط زیست مدنظر داشته باشد.
وزیر صمت تصریح کرد: از طرفی صنعت سبز امروز دیگر بخشی از منطق اقتصادی است. اگر ما تکالیفی را برای صنعت ایجاد میکنیم، این تکلیفها باید حتماً منطق اقتصادی خودشان را داشته باشند. اصلاً صنعت سبز با منطق اقتصادی معنا پیدا میکند. به همین دلیل عرض میکنم صنعت سبز برای اجرایی شدن کامل خود نیاز به یک بازنگری در تعریفش دارد.
وی گفت: خوشبختانه اتفاقی که در دولت چهاردهم افتاد، سند راهبرد ملی صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور بود که پس از شرکت در کمیتههای مختلف، اخذ نظر بخش خصوصی، متخصصان مختلف، سازمان برنامه و محافل علمی، در نهایت در هیئت دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری به همه ابلاغ شد.
اتابک افزود: این سند یک سند مأموریتمحور است. فرقش با اسنادی که قبلاً تهیه شده بود شاید کاملاً نباشد؛ آنهایی که تهیه شد، این سند کاملاً مأموریتمحور است. این سند ۳۱ برش خورده برای استانها و به هر استانی ابلاغ شده که کدام صنعت برای آنجا مزیت است و شرایطی که برای حفظ محیط زیست وجود دارد.
وی ادامه داد: فرض بفرمایید وقتی میخواهیم صنعتی را به شمال کشور ابلاغ کنیم، کاملاً بحث محیط زیست آن با آنچه که برای جنوب کشور هست متفاوت میشود. بنابراین این سند که یکی از اسناد مهمی است که در دولت چهاردهم ابلاغ شده، قطع به یقین سندی است که برای محیط زیست و صنعت، هر دو، به عنوان یک پیشبرد، پیشرفت و مکمل اقتصادی و اجرایی قابل برداشت است. تکالیفشان در این سند، تنشهای محیط زیستی در این شرایط باید کم شود و این چیزی است که در سند پیشبینی شده است.
وزیر صمت اظهار کرد: ما بسیاری از مواردی که الان با محیط زیست در گذشته در کمیتههای مختلف و در درخواستهای مختلف داشتیم، با انتشار این سند تکلیف هر دو طرف، ما به عنوان متقاضی و سازمان محیط زیست به عنوان درخواستکنندهای که تقاضای ما را میگیرد، قطع به یقین بر سر معیارهایی میتوانیم با هم کنار بیاییم.
اتابک با اشاره به دومین اقدام دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست گفت: دومین مطلب که باز بسیار مهم است و این هم در دولت چهاردهم تصویب شد و توسط جناب آقای دکتر ابلاغ شد، بحث برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماندهاست. این هم به خاطر اینکه ما در شرایطی که واقعاً بعضی از پسماندهای ما صنعتی است و مشکلات فراوانی میتواند برای محیط زیست ایجاد بکند، سندی بود که ابلاغش تعابیرپذیری و تعاریف را کاملاً متغیر کرد و یک تعاریف بنیادی برای کلیه کارخانجات که پسماندشان به هر نوع شیمیایی هست یا به هر نوع مضر برای محیط زیست هست، فراهم کرد.
وی افزود: خود این مطلب یک پیوند عمیقی میخورد با آن سند پیشرفت صنعتی و شرایطی ایجاد میکند که حداقل کشور از لحاظ داشتن مدارکی که قابلیت اجرا داشته باشد برای محیط زیست و عدم آلودگی محیط زیست، انشاءالله با یک روند بهتری پیش خواهد رفت.
وزیر صمت تأکید کرد: اما ما باید آنچه که ابلاغ میکنیم و آنچه که میگوییم با مقدورات صنعت همتراز کنیم. جناب آقای دکتر عارف، جنابعالی مستحضر هستید که ما در دو سال گذشته برای واحدهای تولیدی پیشبینی اقتصادی که میکنیم برای ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز کار سالانه است. آنچه که واحدهای تولیدی ما تا الان در دو سال گذشته و سالهای قبلش، چیزی که به ارث رسیده به دولت چهاردهم، ناترازی است؛ ناترازی قیمت انرژی بوده است.
اتابک گفت: ما باید همیشه سعی کنیم که در کشور مزیت تولید در کشور از بین نرود و مزیت تولید برای هر کشوری یکی از مؤلفههای توسعهیافتگی خواهد بود.
وی ادامه داد: امروز صنعت علیرغم داشتن این گرفتاریها، ملاحظه میفرمایید که ما در ایجاد نیروگاههای خورشیدی کاملاً صنعت فعال هستیم. گزارش شما، جنابعالی، مرتب میدهیم و حتی از دریای عمان و خلیج فارس آب را تا اصفهان آوردیم که از آب زایندهرود استفاده نکنیم؛ یعنی به منابع محیط زیستی کاری نداشته باشیم و صنعت از آنها استفاده نکند و آن برای مردم بماند.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: به هر حال صنعت در این شرایط کاری کرد که علیرغم تمام گرفتاریهایش، کارهایی که برای محیط زیست باید انجام میداد، دنبال کرد و این انتقال آب دریا و ایجاد نیروگاههای سبز را دنبال کرد و الحمدالله اینها را به نتیجه رساند.
اتابک درباره بخش معدن نیز گفت: من در بخش معدن دو تا نکته را عرض میکنم که فقط مستحضر باشید آقای دکتر. ما پایگاه دادههای زمین را ایجاد کردیم. میزان برداشتی که شده از تمام دورههایی که در گذشته بوده، کیلومتر بیشتری است. ما در اکتشاف کارهایی که انجام دادیم، کارهایی بود که امروز میتواند محیط زیست از آن دادههای علوم زمین استفاده بکند.
وی افزود: این استفاده با ماهوارهای که الان داریم با وزارت ارتباطات صحبت میکنیم، اگر بتوانیم دادههایی هم که برای محیط زیست نیاز هست در داخل آن بگنجانیم، قطعاً شرایط ایجاد میشود که دادههای علوم زمین در یک گوشه و این ماهواره میتوانند شرایطی که ما برای معادن کشور نیاز داریم، بدون اینکه سلیقهای روی آن عمل بکنیم، بر اساس استانداردهایی که توافق ما و استانداردهای دنیا هست، انشاءالله عملیاتی کنیم.
وزیر صمت اظهار کرد: من اگر بخواهم گزارش دیگری از معادن بدهم، از وقتم خارج میشوم. فقط این را گفتم که این دو تا مهم، الحمدالله برای معادن هم انجام شده. امیدوارم معادن کشور هم با محیط زیست شرایط بهتری پیدا کنند و وزارت صمت به عنوان متولی معادن و صنعت کشور بتواند با همکاری و همدلی محیط زیست، شرایط معادن و شرایط صنایع را با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور به نحو بهتری جلو ببرد.
اتابک در پایان گفت: لازم میدانم تبریک بگویم به همه مدیران منتخبی که امروز حتماً لوح دریافت میکنند از دست معاون اول محترم رئیسجمهور و از همه عزیزانی که زحمت برگزاری این مراسم بسیار وزین و فاخر را کشیدند، تشکر و قدردانی کنم. انشاءالله همه عزیز و باعزت باشید.
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