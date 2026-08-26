کاظمی: مأموریت نهضت سوادآموزی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش، علیرضا کاظمی در گردهمایی معاونان سوادآموزی استانهای کشور و مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی، با تأکید بر ضرورت تحول در این سازمان، اظهار کرد: نهضت سوادآموزی یکی از موفقترین بخشهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما در کنار این موفقیت نباید از این آسیب غفلت کرد که طی سالهای گذشته توجه کافی به نگاه تحولی در آن صورت نگرفته است.
وی افزود: امروز اگر با چالشی به نام مأموریت نهضت سوادآموزی مواجهیم، ناشی از نوع نگاهی است که بیشتر بر اجرای مأموریت فعلی متمرکز بوده و کمتر با نگاه آیندهمحور به مسائل نهضت توجه شده است.
کاظمی با بیان اینکه نهضت سوادآموزی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند، گفت: این سازمان از یک سو باید مأموریتهای جاری خود، بهویژه زنده نگه داشتن کلاسهای سوادآموزی و حضور جدی در میدان را دنبال کند و از سوی دیگر باید برای تغییر ریل، بازآفرینی مأموریتها و اصلاح ساختار خود اقدام کند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نهضت مانند قطاری است که آسیبهای جدی به آن وارد شده است؛ شما هم باید این قطار در حال حرکت را حفظ کنید و هم تغییرات اساسی و اصولی در آن ایجاد کنید.
ضرورت اصلاح ساختار آموزش و پرورش
کاظمی اصلاح ساختار سازمانی را یکی از تحولات مهم در وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: چارچوبهای اصلاح ساختار سازمانی در دولت تصویب شده و این اصلاحات تنها به سازمان نهضت سوادآموزی محدود نیست، بلکه همه بخشهای وزارت آموزش و پرورش را دربرمیگیرد.
وی ادامه داد: ساختار فعلی آموزش و پرورش در بسیاری از بخشها گسترده و کند است و فرایندهای اداری طولانی، سرعت تصمیمگیری و اجرای برنامهها را کاهش میدهد. اصلاح ساختار سازمانی یک ضرورت و امر اجتنابناپذیر است و باید متناسب با مأموریتهای جدید، ساختاری چابکتر و کارآمدتر برای نظام تعلیم و تربیت طراحی شود.
وی با تأکید بر اینکه زمان برای بازنگری در مأموریت نهضت سوادآموزی محدود است، خطاب به مسئولان این سازمان، گفت: دیر بجنبید، مأموریت تمام شده است؛ ذائقهها تغییر کرده و محتواها نیز تغییر کردهاند.
کاظمی خواستار تشکیل یک کارگروه تخصصی برای بازنگری در مأموریتها و اساسنامه نهضت شد و گفت: در این فرایند باید از ظرفیت متخصصان دانشگاهی، صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت، پیشکسوتان نهضت سوادآموزی و آموزش ابتدایی و همچنین فناوریهای جدید استفاده شود و مطالعات بینالمللی نیز بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هدف باید تدوین یک نقشه راه جدید باشد که مورد قبول آموزش و پرورش قرار گیرد و بتواند نهضت را با نیازهای آینده نظام تعلیم و تربیت هماهنگ کند.
تغییر صدها عنوان کتاب درسی
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای تحولی این وزارتخانه، گفت: امسال اجرای برنامه تحول در برنامه درسی آغاز شده و تغییر صدها عنوان کتاب درسی و برنامههای درسی در مقاطع مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی افزود: برنامههای درسی باید متناسب با نیازهای جدید دانشآموزان، جذاب و منطبق با رویکردهای روز بازطراحی شوند و تحول واقعی باید به تغییر ریلهای آینده نظام تعلیم و تربیت منجر شود.
تأکید بر حل مسائل نیروهای نهضتی
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به مطالبات نیروهای نهضت سوادآموزی و پیچیدگی موضوع استخدام آنان، گفت: مسئله نیروهای نهضتی موضوعی ساده نیست و تصمیمگیری درباره آن باید با در نظر گرفتن نیاز واقعی آموزش و پرورش، ظرفیتهای استخدامی، محل خدمت و رشتههای تحصیلی انجام شود.
کاظمی با بیان این که برای همکاران نهضت در آزمونهای استخدامی توجه و امتیازاتی در نظر گرفته شده است، افزود: این افراد از نیروهای باتجربه هستند و آموزش و پرورش نسبت به بهبود وضعیت کاری آنان بیتفاوت نیست، اما موانع قانونی، اداری و نیازسنجی نیروی انسانی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: اینها فرزندان و همکاران ما هستند و هر کاری از دستمان بر بیاید، برای بهبود وضعیت کاری این عزیزان انجام میدهیم.
کاظمی از مسئولان نهضت خواست با همکاری حوزه امور اداری، کارگروهی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع تشکیل دهند و از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده کنند.
وی با اشاره به تداوم چرخه جذب نیروهای موقت و مطالبات استخدامی، گفت: تصمیمگیری درباره استخدام باید بهگونهای باشد که صرفاً به تکرار این چرخه منجر نشود؛ چراکه آموزش و پرورش باید نیرو را متناسب با نیاز واقعی، رشته، مقطع و محل خدمت به کار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین به تفاوت میان محل وجود نیروی انسانی و محل نیاز آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: ممکن است استانی با مازاد نیروی ابتدایی مواجه باشد، در حالی که نیاز اصلی در دوره متوسطه، فنیوحرفهای یا رشتههای خاص باشد؛ بنابراین تخصیص نیرو و سهمیه استخدامی باید مبتنی بر نیاز واقعی صورت گیرد.
کاظمی با اشاره به محدودیتهای قانونی استخدام نیز اظهار کرد: بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جذب نیرو نیازمند اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی است و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این الزامات، درباره استخدام تصمیمگیری کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که موفقیت برنامههای وزارتخانه زمانی محقق میشود که به مدرسه و کف میدان برسد، گفت: تلاش کنید همین جریان به منتهای خط یعنی مدرسه برسد.
وی نقش رؤسای آموزش و پرورش، معاونان و مدیران استانی را در انتقال برنامههای تحولی به مدارس مهم دانست و افزود: برنامهها نباید در سطح ستاد باقی بمانند و باید آثار آنها در مدرسه و در فرایند تعلیم و تربیت دانشآموزان دیده شود.
کاظمی همچنین با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی در شرایط جنگی، گفت: امتحانات نهایی کشور در شرایط دشوار برگزار شد و در حدود ۶ هزار حوزه امتحانی، حتی یک مورد قطعی نیز رخ نداد که این موضوع نشاندهنده توانمندی و انسجام مجموعه آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش در صدر مسائل دولت قرار گرفته است
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش توجه دولت و استانداران به مسائل این حوزه گفت: امروز آموزش و پرورش در صدر مسائل حاکمیت و دولت قرار گرفته و در استانها نیز استانداران با جدیت بیشتری مسائل آموزش و پرورش را دنبال میکنند.
وی افزود: برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش و تلاش دستگاههای مختلف برای ارائه خدمت به این حوزه، نشاندهنده افزایش توجه به نظام تعلیم و تربیت است.
کاظمی همچنین با اشاره به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت تبیین سیره مدیریتی دولتمردان شهید تأکید کرد و گفت: مسئولان جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر نیز نشان دادند که در میدان و در کنار مردم حضور دارند.
وی تأکید کرد: مهمترین مأموریت کنونی نهضت، زنده نگه داشتن کلاسهای سوادآموزی و انجام مأموریت اصلی در کف میدان است.
کاظمی با بیان این که ما مأمور به وظیفه هستیم، اظهار کرد: با انگیزه، ایمان و توکل باید بازنگری در مأموریتها و ساختار نهضت را بهموقع و دقیق انجام داد و برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت گامهای مؤثر برداشت.
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