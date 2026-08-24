به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، با اشاره به اهمیت هدایت صحیح دانش‌آموزان مستعد، اظهار کرد: دبیرخانه راهبری کشوری مشاوره و امور پرورشی سمپاد، مستقر در دبیرستان فرزانگان ۴، در چارچوب برنامه‌های تحولی سازمان و با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی مشاوران و معلمان، سلسله‌وبینارهای طرح جامع «مسیر شایستگی» را برای مدیران، مشاوران و دبیران مدارس سمپاد سراسر کشور برگزار می‌کند.

وی افزود: نخستین جلسه این سلسله‌وبینارها ویژه مدیران مدارس سمپاد، روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه با موضوع «فلسفه هدایت تحصیلی نوین و راهبردهای نظام هدایت تحصیلی در مدارس استعدادهای درخشان» برگزار شد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: در ادامه این برنامه، دو وبینار تخصصی دیگر نیز برای مشاوران و معلمان مدارس سمپاد پیش‌بینی شده است که نخستین وبینار روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه با موضوع «مبانی علمی هدایت تحصیلی، کشف استعداد و شناخت دانش‌آموز تیزهوش» برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین وبینار دوم روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه با محوریت «تحلیل شخصیت و رغبت، گفت‌وگوی حرفه‌ای و طراحی مسیر هدایت تحصیلی دانش‌آموز سمپاد» برگزار می‌شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر این که هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود، تصریح کرد: طرح جامع «مسیر شایستگی» با رویکردی تربیتی و آینده‌نگر، به دنبال آن است که دانش‌آموز در فرآیندی علمی و متناسب با ویژگی‌های فردی خود، استعدادها، علایق، توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایش را بهتر بشناسد و برای انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی و شغلی خود آماده شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در کنار سایر برنامه‌های مصوب و اقدامات توانمندساز سازمان، از جمله دوره‌های توانمندسازی مدیران، معاونان و مشاوران مدارس سمپاد، از جمله بسترهای مهم تحقق اهداف تربیتی الگوی تربیتی سمپاد به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر دانش‌آموزان مستعد در آینده کشور فراهم کند.

یاوری افزود: رویکرد اصلی سمپاد در این مسیر، عبور از نگاه صرفاً آموزشی و توجه هم‌زمان به ابعاد علمی، تربیتی، هویتی، اجتماعی و حرفه‌ای دانش‌آموزان است؛ به‌گونه‌ای که هر دانش‌آموز بتواند متناسب با استعداد و علایق خود، مسیر رشد و اثرگذاری‌اش را پیدا کند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان تأکید کرد: چشم‌انداز سمپاد این است که «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری است» و تحقق این چشم‌انداز، نیازمند آن است که از دوران مدرسه، زمینه شناخت استعداد، شکل‌گیری هویت، انتخاب آگاهانه و پرورش شایستگی‌های دانش‌آموزان فراهم شود. طرح «مسیر شایستگی» و مجموعه برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی، در همین راستا و برای بسترسازی تحقق این هدف راهبردی دنبال می‌شود.