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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

دبیرکل نوزدهمین جشنواره تجسمی فجر حکم گرفت؛ رفت وبرگشت میرهاشمی به فجر

دبیرکل نوزدهمین جشنواره تجسمی فجر حکم گرفت؛ رفت وبرگشت میرهاشمی به فجر

با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سید عباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل این جشنواره انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور معاون هنری وزیر، جمعی از استادان و هنرمندان هنرهای تجسمی و اعضای حقوقی شورا برگزار شد و سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل این دوره از جشنواره انتخاب شد.

در این نشست، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، گزارشی از روند برگزاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و مهم‌ترین ویژگی‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای این دوره ارائه کرد و برخی از رویکردها و تجربه‌های دوره هجدهم را که قابلیت استمرار، تکمیل و توسعه در دوره نوزدهم را دارند، تشریح کرد.

در ادامه، اعضای شورای سیاستگذاری ضمن بررسی روند برگزاری جشنواره در ادوار گذشته، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره ارتقای کیفیت جشنواره، تقویت جایگاه آن در ساختار هنرهای تجسمی کشور و افزایش ارتباط آن با مخاطبان مطرح کردند.

تقویت ارتباط جشنواره با مردم، توجه به تحولات هنرهای تجسمی، بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و دانش آموخته دانشگاهی، تقویت نقش استان‌ها و انجمن‌های هنرهای تجسمی و افزایش اثرگذاری اجتماعی جشنواره از جمله محورهای مورد توجه اعضای شورای سیاستگذاری در این نشست بود.

قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی، محمد خراسانی زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیدین مهدی زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و دبیر شورا، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، غلامحسین مقیمی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، عباس کیخایی مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی آب و آبفا، محمد جواد جزه، مهدی بختی، امین مختاری، بهرام کلهرنیا، جمشید حقیقت شناس، مینا صدری، سید عباس میرهاشمی و جعفر واحدی اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستند.

محورهای مورد تأکید معاون هنری وزیر در فجر تجسمی

در ادامه جلسه، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر چند محور اساسی در طراحی و اجرای نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تأکید کرد.

بر اساس این رویکرد، بخش استانی جشنواره ضروری است با نگاهی جدی‌تر و با توجه به ظرفیت‌های واقعی هر استان طراحی شود و به‌عنوان بستری برای تقویت و فعال‌سازی انجمن‌های هنرهای تجسمی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین استفاده از ظرفیت هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه‌های آزاد هنری و مراکز آموزشی هنرهای تجسمی از دیگر محورهای مورد تأکید بود تا ارتباط جشنواره با بدنه آموزشی و نسل آینده هنرمندان تقویت شود.

موضوع آب نیز به عنوان محور اصلی جشنواره مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد در کنار این موضوع، ظرفیت هنرهای تجسمی برای پرداختن به برخی مسائل و دغدغه‌های مهم اجتماعی از جمله خانواده، محیط زیست، همبستگی اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط نیز با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و دانشگاه‌ها، به‌ویژه ظرفیت جهاد دانشگاهی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود و بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان جشنواره، مراکز دانشگاهی و جامعه هنری تأکید شد.

در مجموع، اعضای شورا بر این نکته تأکید داشتند که جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید ضمن حفظ جایگاه تخصصی و ملی خود، ارتباط گسترده‌تر و مؤثرتری با مردم، هنرمندان جوان، استان‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و مسائل جامعه برقرار کند.

در پایان این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری سیدعباس میرهاشمی را به عنوان دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب کردند.

میرهاشمی، هنرمند و مدرس شناخته‌شده حوزه عکاسی و دانش‌آموخته رشته عکاسی از دانشگاه هنر است و سابقه فعالیت در حوزه‌های حرفه‌ای، مدیریتی و آموزشی هنرهای تجسمی را در کارنامه دارد. او همچنین در ادوار مختلف جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مسئولیت‌هایی از جمله دبیری کل و عضویت در شورای سیاستگذاری را بر عهده داشته است. دبیرکلی سومین و پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و دبیری چهاردهمین دوره این جشنواره از مسئولیت های او بوده است.

کد مطلب 6928705
آزاده فضلی

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