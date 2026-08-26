دبیرکل نوزدهمین جشنواره تجسمی فجر حکم گرفت؛ رفت وبرگشت میرهاشمی به فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور معاون هنری وزیر، جمعی از استادان و هنرمندان هنرهای تجسمی و اعضای حقوقی شورا برگزار شد و سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل این دوره از جشنواره انتخاب شد.

در این نشست، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، گزارشی از روند برگزاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و مهم‌ترین ویژگی‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای این دوره ارائه کرد و برخی از رویکردها و تجربه‌های دوره هجدهم را که قابلیت استمرار، تکمیل و توسعه در دوره نوزدهم را دارند، تشریح کرد.

در ادامه، اعضای شورای سیاستگذاری ضمن بررسی روند برگزاری جشنواره در ادوار گذشته، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره ارتقای کیفیت جشنواره، تقویت جایگاه آن در ساختار هنرهای تجسمی کشور و افزایش ارتباط آن با مخاطبان مطرح کردند.

تقویت ارتباط جشنواره با مردم، توجه به تحولات هنرهای تجسمی، بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و دانش آموخته دانشگاهی، تقویت نقش استان‌ها و انجمن‌های هنرهای تجسمی و افزایش اثرگذاری اجتماعی جشنواره از جمله محورهای مورد توجه اعضای شورای سیاستگذاری در این نشست بود.

قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی، محمد خراسانی زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیدین مهدی زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و دبیر شورا، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، غلامحسین مقیمی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، عباس کیخایی مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی آب و آبفا، محمد جواد جزه، مهدی بختی، امین مختاری، بهرام کلهرنیا، جمشید حقیقت شناس، مینا صدری، سید عباس میرهاشمی و جعفر واحدی اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستند.

محورهای مورد تأکید معاون هنری وزیر در فجر تجسمی

در ادامه جلسه، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر چند محور اساسی در طراحی و اجرای نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تأکید کرد.

بر اساس این رویکرد، بخش استانی جشنواره ضروری است با نگاهی جدی‌تر و با توجه به ظرفیت‌های واقعی هر استان طراحی شود و به‌عنوان بستری برای تقویت و فعال‌سازی انجمن‌های هنرهای تجسمی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین استفاده از ظرفیت هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه‌های آزاد هنری و مراکز آموزشی هنرهای تجسمی از دیگر محورهای مورد تأکید بود تا ارتباط جشنواره با بدنه آموزشی و نسل آینده هنرمندان تقویت شود.

موضوع آب نیز به عنوان محور اصلی جشنواره مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد در کنار این موضوع، ظرفیت هنرهای تجسمی برای پرداختن به برخی مسائل و دغدغه‌های مهم اجتماعی از جمله خانواده، محیط زیست، همبستگی اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط نیز با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و دانشگاه‌ها، به‌ویژه ظرفیت جهاد دانشگاهی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود و بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان جشنواره، مراکز دانشگاهی و جامعه هنری تأکید شد.

در مجموع، اعضای شورا بر این نکته تأکید داشتند که جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید ضمن حفظ جایگاه تخصصی و ملی خود، ارتباط گسترده‌تر و مؤثرتری با مردم، هنرمندان جوان، استان‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و مسائل جامعه برقرار کند.

در پایان این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری سیدعباس میرهاشمی را به عنوان دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب کردند.

میرهاشمی، هنرمند و مدرس شناخته‌شده حوزه عکاسی و دانش‌آموخته رشته عکاسی از دانشگاه هنر است و سابقه فعالیت در حوزه‌های حرفه‌ای، مدیریتی و آموزشی هنرهای تجسمی را در کارنامه دارد. او همچنین در ادوار مختلف جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مسئولیت‌هایی از جمله دبیری کل و عضویت در شورای سیاستگذاری را بر عهده داشته است. دبیرکلی سومین و پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و دبیری چهاردهمین دوره این جشنواره از مسئولیت های او بوده است.