 اصلاح نظام سلامت نیازمنداجرای همزمان پزشک خانواده وساماندهی منابع است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرداری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان زنجان، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح نظام سلامت دانست و گفت: برای کاهش پرداخت از جیب مردم و مدیریت هزینههای سلامت باید نگاه اساسی به ساختار نظام سلامت داشته باشیم و یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اجرای برنامه پزشکی خانواده اظهار کرد: پزشکی خانواده به معنای حرکت از درمانمحوری به سمت پیشگیری است؛ به جای اینکه منتظر بمانیم فرد بیمار شود و پس از آن هزینههای سنگین درمان را پرداخت کنیم، باید عوامل خطر و زمینههای ایجاد بیماری را شناسایی و مدیریت کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در این برنامه، سلامت جمعیت تحت پوشش محور قرار میگیرد و منابع به گونهای تخصیص مییابد که هرچه جمعیت سالمتر باشد و نیاز کمتری به خدمات درمانی پیدا کند، نظام سلامت نیز بتواند منابع خود را هدفمندتر و کارآمدتر مدیریت کند.
سرداری با اشاره به نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت گفت: بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت خارج از اختیار مستقیم وزارت بهداشت است و عوامل فرهنگی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی در بروز بیماریها نقش دارند؛ بنابراین دستگاههای مختلف باید در مدیریت این عوامل در کنار نظام سلامت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت به تنهایی نمیتواند همه عوامل مؤثر بر سلامت را مدیریت کند و همکاری دستگاههای مختلف میتواند با مداخله در عوامل خطر، از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری کرده و صرفهجویی قابل توجهی در منابع ایجاد کند.
کسری ماهانه ۳۲ میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق نیروهای استخدامی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه نیروی انسانی اظهار کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۳۲ میلیارد تومان کسری برای پرداخت حقوق نیروهای استخدامی دانشگاه وجود دارد که این مسئله فشار قابل توجهی بر منابع مالی دانشگاه وارد کرده است.
سرداری افزود: حدود ۴۵ درصد ردیفهای نیروی انسانی دانشگاه خالی است و برای جبران این کمبود ناچار به استفاده از نیروهای قراردادی و شرکتی هستیم، اما تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت هزینه این نیروها نیز به یکی دیگر از چالشهای جدی دانشگاه تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، بخشی از هزینهها به دانشگاههای علوم پزشکی و در نهایت به مردم منتقل میشود و اگر یک جراحی اساسی در حوزه سلامت و نحوه تأمین مالی آن صورت نگیرد، در آینده با شرایط دشوارتری مواجه خواهیم شد.
ضرورت اصلاح همزمان منابع، تعرفه و نظام ارائه خدمات
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأکید کرد: اصلاح تعرفهها، تأمین بهموقع منابع، پرداخت مطالبات بیمهای، ساماندهی نیروی انسانی، کاهش پرداخت از جیب مردم و اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مجموعه اقداماتی است که باید همزمان و هماهنگ دنبال شود.
سرداری با اشاره به سهم دانشگاه علوم پزشکی زنجان از جمعیت و منابع کشور گفت: این دانشگاه حدود یکودودهم درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد و تقریباً به همین نسبت از منابع و اعتبارات کشور برخوردار است، اما افزایش هزینههای حوزه سلامت و محدودیت منابع، ضرورت اصلاح شیوههای تأمین مالی و مدیریت هزینهها را دوچندان کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به وضعیت بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بودجه این دانشگاهها حدود ۱۲.۶ همت در نظر گرفته شده که ۴۹ درصد آن از منابع دولتی و ۵۱ درصد از محل درآمدهای اختصاصی، مسئولیت اجتماعی و کمکهای خیرین تأمین میشود.
وی افزود: از مجموع این منابع، حدود ۳.۵ همت مربوط به درآمدهای اختصاصی است؛ بنابراین دانشگاههای علوم پزشکی باید بخشی از هزینههای خود را از محل درآمد حاصل از ارائه خدمات تأمین کنند، در حالی که تعرفه خدمات درمانی با هزینه واقعی ارائه خدمات فاصله قابل توجهی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان پایین بودن تعرفههای خدمات درمانی را یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت عنوان کرد و گفت: تعرفه دولتی متناسب با هزینه واقعی خدمات نیست و از سوی دیگر، قیمت بسیاری از تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت تأثیر نرخ ارز و افزایش قیمتها قرار دارد.
سرداری با اشاره به وضعیت قانونی دانشگاههای علوم پزشکی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی، دانشگاهها از برخی قوانین و مقررات عمومی از جمله قوانین استخدامی، محاسبات و مناقصات مستثنی شدهاند و اداره آنها بر اساس آییننامهها و مصوبات هیأت امنا انجام میشود، اما در عمل بخشی از منابع مورد نیاز باید از محل درآمدهای اختصاصی تأمین شود.
تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای، فشار مضاعف بر دانشگاهها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها را از دیگر مشکلات جدی نظام سلامت دانست و گفت: مطالبات بیمهای با فاصله زمانی طولانی پرداخت میشود و این مسئله فشار مضاعفی بر منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی وارد میکند.
سرداری تأکید کرد: اگر قرار است وضعیت نظام سلامت اصلاح شود، باید تعرفه خدمات درمانی واقعی و متناسب با هزینه ارائه خدمت تعیین شود؛ زیرا فاصله میان تعرفه و هزینه واقعی میتواند پیامدهایی مانند کاهش انگیزه نیروی انسانی، مهاجرت نیروهای متخصص و شکلگیری پرداختهای غیررسمی را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت کاهش پرداخت از جیب مردم تأکید کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است سهم پرداخت از جیب مردم در هزینههای سلامت به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما این رقم همچنان بالاتر از هدف تعیینشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: زمانی که هزینه یک نسخه یا خدمت درمانی به یک تا دو میلیون تومان میرسد، باید این رقم را با درآمد و حقوق خانوار مقایسه کرد؛ چراکه در چنین شرایطی هزینههای درمان میتواند فشار سنگینی بر مردم وارد کند.
سرداری خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد حرکت به سمت پزشکی خانواده، تقویت رویکردهای پیشگیرانه و مدیریت سلامت جمعیت میتواند هزینههای درمان را کاهش داده و منابع نظام سلامت را هدفمندتر کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: رسانهها نقش مهمی در تبیین مسائل حوزه سلامت، افزایش آگاهی عمومی و مطالبهگری برای اصلاح ساختارهای نظام سلامت دارند.
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