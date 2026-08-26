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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

افتتاح ۱۸۳ پروژه با اعتبار بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در مشهد

افتتاح ۱۸۳ پروژه با اعتبار بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در مشهد

مشهد- فرماندار مشهد از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۸۳ پروژه با اعتباری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در مشهد همزمان با گرامیداشت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: تعداد ۱۷۷ پروژه قابل افتتاح با اعتباری بالغ بر بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد و هشتصد و هشت میلیون تومان و ۶ پروژه کلنگ‌زنی با اعتباری بالغ بر دویست و پانزده میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد هزار تومان در ایام گرامیداشت هفته دولت، بهره‌برداری و کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار شهرستان مشهد با ارائه آماری افزود: در بخش مرکزی ۲۸ پروژه، بخش رضویه ۱۱ پروژه و بخش احمدآباد ۸ پروژه طی هفته آماده کلنگ‌زنی و بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: همچنین در شهر مشهد ۱۳۲ پروژه، شهر ملک‌آباد ۱ پروژه و شهر رضویه ۲ پروژه کلنگ‌زنی و افتتاح می‌شود.

حسینی با اشاره به عناوین دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های هفته دولت تصریح کرد: اداره کل گاز، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، صندوق کارآفرینی امید، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیریت بانک ملی، شهرداری ملک‌آباد، شهرداری مشهد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آبفا، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت مخابرات در پروژه‌های هفته دولت شهرستان مشهد مقدس نقش‌آفرینی خواهند داشت.

کد مطلب 6928109

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