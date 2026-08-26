تقویت مرجعیت علمی در اولویت‌ سازمان سنجش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، رضا محمدی در آیین بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند، با قدردانی از تلاش کارکنان و خانواده‌های آنان، تابستان امسال را یکی از پرتراکم‌ترین دوره‌های کاری سازمان دانست و بر تقویت مرجعیت علمی، توسعه سرمایه انسانی، استقرار نظام مدیریت عملکرد و حرکت شتابان به سوی هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

معاون وزیر علوم با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان در برگزاری آزمون‌های مختلف از جمله آزمون‌های کارشناسی ارشد، سمپاد و نمونه دولتی، آزمون سراسری و پذیرش دانشجو-معلم قدردانی کرد و این خدمات را اقدامی ارزشمند در خدمت به نظام آموزشی و آینده کشور دانست.

وی با اشاره به تجربه برگزاری آزمون‌های سراسری، این رویداد را نمونه‌ای از شکل‌گیری کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون عنوان کرد و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت توانیر، پلیس فتا، سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها، حمل‌ونقل عمومی و مجموعه‌های خدماتی و پزشکی را نشانه ظرفیت بالای همکاری ملی برای حمایت از این رویداد بزرگ علمی دانست.

رئیس سازمان سنجش، تقویت مرجعیت علمی و ارائه گزارش‌ها و نگاشت‌های سیاستی را از اولویت‌های مهم سازمان برشمرد و افزود: سازمان باید با رصد مستمر وضعیت آموزش کشور بر مبنای داده‌های ارزشمند در اختیار، نتایج کارشناسی و سیاستی خود را در اختیار سیاستگذاران، قانونگذاران و تصمیم‌سازان قرار دهد.

وی همچنین نقش سازمان در اجرای آمایش آموزش عالی و توزیع ظرفیت‌های آموزشی متناسب با نیازهای کشور و استان‌ها را مهم دانست.

محمدی با تأکید بر ضرورت استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد در سطوح فردی و سازمانی اظهار کرد: این نظام باید چرخه‌ای از برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و بازخورد باشد و زمینه شایسته‌سالاری و عدالت در پرداخت‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه تحولی چهار ساله سازمان گفت: در این برنامه تحولی ۳۱ برنامه در هفت حوزه از جمله اصلاح ساختار، مدیریت منابع انسانی، توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی، تحول در آزمون‌سازی و اجرای آزمون، حفاظت و امنیت، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی طراحی شده است و تمام تلاش همکاران باید متمرکز بر اجرای مطلوب این برنامه‌ها باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری و استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی سازمان سنجش، نیروی انسانی آن است و با تکیه بر این سرمایه ارزشمند می‌توان ضمن تحکیم مرجعیت سازمان، استقرار کامل نظام سنجش آموزش کشور را فراهم ساخت.