تقویت مرجعیت علمی در اولویت‌ سازمان سنجش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، رضا محمدی در آیین بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند، با قدردانی از تلاش کارکنان و خانوادههای آنان، تابستان امسال را یکی از پرتراکمترین دورههای کاری سازمان دانست و بر تقویت مرجعیت علمی، توسعه سرمایه انسانی، استقرار نظام مدیریت عملکرد و حرکت شتابان به سوی هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرد.
معاون وزیر علوم با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، از تلاش شبانهروزی کارکنان در برگزاری آزمونهای مختلف از جمله آزمونهای کارشناسی ارشد، سمپاد و نمونه دولتی، آزمون سراسری و پذیرش دانشجو-معلم قدردانی کرد و این خدمات را اقدامی ارزشمند در خدمت به نظام آموزشی و آینده کشور دانست.
وی با اشاره به تجربه برگزاری آزمونهای سراسری، این رویداد را نمونهای از شکلگیری کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون عنوان کرد و همکاری دستگاههای مختلف از جمله شرکت توانیر، پلیس فتا، سازمان ثبت احوال، شهرداریها، حملونقل عمومی و مجموعههای خدماتی و پزشکی را نشانه ظرفیت بالای همکاری ملی برای حمایت از این رویداد بزرگ علمی دانست.
رئیس سازمان سنجش، تقویت مرجعیت علمی و ارائه گزارشها و نگاشتهای سیاستی را از اولویتهای مهم سازمان برشمرد و افزود: سازمان باید با رصد مستمر وضعیت آموزش کشور بر مبنای دادههای ارزشمند در اختیار، نتایج کارشناسی و سیاستی خود را در اختیار سیاستگذاران، قانونگذاران و تصمیمسازان قرار دهد.
وی همچنین نقش سازمان در اجرای آمایش آموزش عالی و توزیع ظرفیتهای آموزشی متناسب با نیازهای کشور و استانها را مهم دانست.
محمدی با تأکید بر ضرورت استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد در سطوح فردی و سازمانی اظهار کرد: این نظام باید چرخهای از برنامهریزی، اجرا، ارزیابی و بازخورد باشد و زمینه شایستهسالاری و عدالت در پرداختها را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه تحولی چهار ساله سازمان گفت: در این برنامه تحولی ۳۱ برنامه در هفت حوزه از جمله اصلاح ساختار، مدیریت منابع انسانی، توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی، تحول در آزمونسازی و اجرای آزمون، حفاظت و امنیت، اطلاعرسانی و پاسخگویی طراحی شده است و تمام تلاش همکاران باید متمرکز بر اجرای مطلوب این برنامهها باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت آیندهنگری و استفاده از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی سازمان سنجش، نیروی انسانی آن است و با تکیه بر این سرمایه ارزشمند میتوان ضمن تحکیم مرجعیت سازمان، استقرار کامل نظام سنجش آموزش کشور را فراهم ساخت.
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