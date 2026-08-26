  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

تقویت مرجعیت علمی در اولویت‌ سازمان سنجش هستند

تقویت مرجعیت علمی در اولویت‌ سازمان سنجش هستند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تابستان ۱۴۰۵ یکی از پرتراکم‌ترین دوره‌های کاری سازمان سنجش بود، تقویت مرجعیت علمی و ارائه نگاشت‌های سیاستی را از اولویت‌های سازمان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، رضا محمدی در آیین بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند، با قدردانی از تلاش کارکنان و خانواده‌های آنان، تابستان امسال را یکی از پرتراکم‌ترین دوره‌های کاری سازمان دانست و بر تقویت مرجعیت علمی، توسعه سرمایه انسانی، استقرار نظام مدیریت عملکرد و حرکت شتابان به سوی هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

معاون وزیر علوم با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان در برگزاری آزمون‌های مختلف از جمله آزمون‌های کارشناسی ارشد، سمپاد و نمونه دولتی، آزمون سراسری و پذیرش دانشجو-معلم قدردانی کرد و این خدمات را اقدامی ارزشمند در خدمت به نظام آموزشی و آینده کشور دانست.

وی با اشاره به تجربه برگزاری آزمون‌های سراسری، این رویداد را نمونه‌ای از شکل‌گیری کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون عنوان کرد و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت توانیر، پلیس فتا، سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها، حمل‌ونقل عمومی و مجموعه‌های خدماتی و پزشکی را نشانه ظرفیت بالای همکاری ملی برای حمایت از این رویداد بزرگ علمی دانست.

رئیس سازمان سنجش، تقویت مرجعیت علمی و ارائه گزارش‌ها و نگاشت‌های سیاستی را از اولویت‌های مهم سازمان برشمرد و افزود: سازمان باید با رصد مستمر وضعیت آموزش کشور بر مبنای داده‌های ارزشمند در اختیار، نتایج کارشناسی و سیاستی خود را در اختیار سیاستگذاران، قانونگذاران و تصمیم‌سازان قرار دهد.

وی همچنین نقش سازمان در اجرای آمایش آموزش عالی و توزیع ظرفیت‌های آموزشی متناسب با نیازهای کشور و استان‌ها را مهم دانست.

محمدی با تأکید بر ضرورت استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد در سطوح فردی و سازمانی اظهار کرد: این نظام باید چرخه‌ای از برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و بازخورد باشد و زمینه شایسته‌سالاری و عدالت در پرداخت‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه تحولی چهار ساله سازمان گفت: در این برنامه تحولی ۳۱ برنامه در هفت حوزه از جمله اصلاح ساختار، مدیریت منابع انسانی، توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی، تحول در آزمون‌سازی و اجرای آزمون، حفاظت و امنیت، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی طراحی شده است و تمام تلاش همکاران باید متمرکز بر اجرای مطلوب این برنامه‌ها باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری و استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی سازمان سنجش، نیروی انسانی آن است و با تکیه بر این سرمایه ارزشمند می‌توان ضمن تحکیم مرجعیت سازمان، استقرار کامل نظام سنجش آموزش کشور را فراهم ساخت.

کد مطلب 6928921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها