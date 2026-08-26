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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

اعطای تسهیلات ویژه به تمامی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

اعطای تسهیلات ویژه به تمامی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی از پرداخت تسهیلات به تمامی کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز کارمند به تمامی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: به منظور تکریم و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و اعضای هیئت علمی، طی تعاملات صورت‌گرفته با بانک‌های عامل، مقرر شد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۴۸ ماهه به تمام کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه این تسهیلات بدون هیچ‌گونه قرعه‌کشی به تمامی همکاران تعلق خواهد گرفت، افزود: نحوه فرایند ثبت‌نام، تشکیل پرونده و واریز این تسهیلات به صورت غیرحضوری بوده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ساجد و اداره کل تسهیلات اعتباری متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6928942

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