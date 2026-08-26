ولایت و رهبری از ارکان اساسی اداره جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد بهرامی شامگاه چهارشنبه به مناسبت هفته دولت و روز بسیج ادارات و کارمندان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات دولت، بازخوانی آرمان‌های شهیدان دولت و تجلیل از مدیران و کارمندانی است که در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به گرامیداشت روز بسیج ادارات و کارمندان، افزود: بسیج ادارات باید مظهر خدمت، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از کار مردم باشد و فرهنگ بسیجی در نظام اداری به معنای تلاش جهادی، حضور در میدان خدمت و توجه به نیازهای مردم است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا با بیان اینکه دین برای همه عرصه‌های زندگی انسان برنامه دارد، گفت: دین برای اقتصاد، سیاست، قضاوت و زندگی مردم برنامه دارد و این نگاه را باید در سیره امیرالمؤمنین علی(ع) جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به ضرورت بازگشت جامعه به آموزه‌های دینی، تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) بر احیای نشانه‌های دین و قرار گرفتن ارزش‌های دینی در جایگاه واقعی خود تأکید داشتند و امروز نیز باید این اصول در مدیریت جامعه و نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به راهبرد دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی، بیان کرد: دشمن در طول ۴۷ سال گذشته مسیرهای مختلفی را برای مقابله با ملت ایران آزموده است، اما نتوانسته این ملت را از پای درآورد. امروز نیز در کنار فشارهای سیاسی و نظامی، تحریم اقتصادی را به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: دشمن به این نتیجه رسیده است که تنها با جنگ و کشتار نمی‌تواند ملت ایران را شکست دهد، بلکه تلاش می‌کند با ایجاد فساد و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، جامعه را از درون تضعیف کند؛ بنابراین تقویت فرهنگ دینی و انقلابی در جامعه، به‌ویژه در محیط‌های اداری، اهمیت مضاعف دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا با تأکید بر نقش مردم در نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: دین، موتور محرکه نظام است و مردم نیز پشتوانه و سرمایه اصلی این نظام هستند. نباید از مردم غافل شویم؛ چراکه ما خدمتگزار مردم هستیم و باید با روحیه جهادی در مسیر رفع مشکلات آنان حرکت کنیم.

وی ولایت و رهبری را از دیگر ارکان اساسی اداره جامعه دانست و گفت: مسئولان باید همواره مردم، ارزش‌های دینی و رهنمودهای ولایت را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند.

حجت‌الاسلام بهرامی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های دینی در ادارات تأکید کرد و افزود: آموزش نماز، قرآن، جهاد و فرهنگ شهادت باید در ادارات زنده، پویا و فراگیر باشد و این موضوع نباید صرفاً به برنامه‌های مناسبتی محدود شود.

وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع)، اظهار کرد: در حکومت علوی، اصلاح جامعه و توجه به مظلومان و محرومان از اصول اساسی بود و امروز نیز جهت‌گیری مسئولان باید بیش از گذشته به سمت حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا گفت: امنیت باید برای همه مردم و همه اقشار جامعه باشد و مسئولان باید نسبت به قشرهایی که تحت فشار اقتصادی قرار دارند، توجه بیشتری داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت و مسئولان، افزود: مسئولان کشور در شرایط دشواری در حال خدمت هستند و باید از تلاش‌های رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام بهرامی با طرح این پرسش که علت دشمنی مستمر آمریکا و استکبار با جمهوری اسلامی چیست، اظهار کرد: به اعتقاد ما، علت اصلی این دشمنی، حاکمیت سیاسی اسلام است؛ نظامی که در آن مردم و ولایت فقیه در اداره جامعه نقش اساسی دارند.

وی افزود: حاکمیت سیاسی اسلام با ظلم و ظالم مخالف است و اجازه نمی‌دهد حقوق ملت‌ها مورد تعرض قرار گیرد. شعار مکتب ما این است که نه به کسی ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا با بیان اینکه جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست، خاطرنشان کرد: در طول این سال‌ها جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده است، اما دفاع از کشور و منافع ملی را حق مشروع خود می‌داند.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: هشت سال جنگ بر ملت ایران تحمیل شد و با وجود حمایت و پشتیبانی کشورهای مختلف از رژیم بعث عراق، ملت ایران با ایستادگی و مقاومت اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.