تصویب ۱۰۰۰ طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در هفته دولت، از بهره‌برداری ۵۲ پروژه در بخش‌های بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ خبر داد و گفت: همزمان ۶۶ قرارداد عمرانی نیز برای توسعه زیرساخت‌های سلامت استان منعقد شده است.

رضایی با اشاره به حجم طرح‌های اجراشده اظهار کرد: ارزش پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده حدود ۵۰ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال بوده و قراردادهای عمرانی نیز ارزشی بیش از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال دارند.

وی افزود: رویکرد دانشگاه در اجرای این طرح‌ها، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، توزیع مناسب ظرفیت‌های درمانی در سطح استان و ارتقای امکانات تخصصی و تشخیصی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از توسعه شبکه بهداشت به عنوان یکی از محورهای اقدامات دانشگاه یاد کرد و گفت: چهار خانه بهداشت و چهار مرکز خدمات جامع سلامت افتتاح شده و برای اجرای طرح «نهضت ساخت ۵۰ خانه بهداشت» نیز تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است.

رضایی با اشاره به برنامه‌های مقابله با بیماری‌های منتقله از ناقل افزود: آئدس در ۱۹ شهرستان شناسایی شده و بیش از سه هزار نمونه‌گیری هدفمند سرواپیدمیولوژیک انجام گرفته است. راه‌اندازی آزمایشگاه بیولوژی ناقلین و بخش تشخیص آربوویروس‌ها در ساری و طراحی اپلیکیشن «آئدسیار مازندران» نیز در همین راستا انجام شده است.

وی توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی را بخش دیگری از عملکرد دانشگاه دانست و اظهار کرد: مرکز دیالیز بیمارستان فریدونکنار، بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای محمودآباد و PICU بیمارستان امام علی(ع) آمل راه‌اندازی شده‌اند و ظرفیت بخش‌های تخصصی مختلف در مراکز درمانی استان افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی تنکابن نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و با راه‌اندازی آن، بخشی از نیازهای درمانی مردم غرب استان در منطقه تأمین خواهد شد.

رضایی همچنین از ورود تجهیزات پیشرفته به مراکز درمانی خبر داد و گفت: پنج دستگاه سی‌تی‌اسکن، PET-CT و Hot Lab بیمارستان امام خمینی(ره) ساری، آنژیوگرافی قلبی بیمارستان فاطمه زهرا(س) و آنژیوگرافی بای‌پلین بیمارستان امام خمینی(ره) به مجموعه تجهیزات تخصصی استان افزوده شده است.

وی تأمین ۴۲ دستگاه همودیالیز، چهار دستگاه سونوگرافی مبله، چهار دستگاه اکوکاردیوگرافی ثابت و دو دستگاه رادیولوژی دیجیتال را از دیگر اقدامات دانشگاه عنوان کرد.

رضایی با اشاره به تقویت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی گفت: ۲۲ آمبولانس و پنج موتورلانس به ناوگان اورژانس اضافه شده و پنج پایگاه اورژانس ۱۱۵ نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای افزایش آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی نیز ۱۴ دیزل‌ژنراتور و ۳۹ دستگاه UPS بهسازی و یک‌هزار و ۸۸ باتری تعویض شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه ظرفیت‌های علمی دانشگاه اشاره کرد و گفت: شمار مراکز آموزشی ـ درمانی از پنج به ۱۲ مرکز افزایش یافته و ۱۹۸ دانشجوی بین‌المللی نیز از مهر ۱۴۰۳ جذب شده‌اند.

رضایی با بیان اینکه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه نیز روند رو به رشدی داشته است، افزود: یک‌هزار و ۸۸ طرح پژوهشی تصویب و یک‌هزار و ۷۴۷ مقاله علمی منتشر شده و ۱۸ عضو هیئت علمی دانشگاه در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر قرار گرفته‌اند.

وی در پایان با اشاره به نقش خیرین سلامت در توسعه خدمات درمانی استان گفت: خیرین سلامت در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مشارکت داشته‌اند و ۱۶ پروژه خیرساز نیز به بهره‌برداری رسیده است.